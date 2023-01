L’albero di giada (Crassula ovata) è una pianta succulenta sempreverde con attraenti foglie lucide e rotonde di colore verde giada. Il nome si riferisce alla somiglianza delle sue foglie con la pietra; le foglie possono diventare leggermente rosse se esposte alla luce diretta del sole.

Gli esperti di feng shui ritengono che l’albero di giada sia in grado di portare fortuna e per questo viene spesso utilizzato nelle culture asiatiche per attirare la ricchezza.

Per questo motivo, vengono spesso regalati durante il nuovo anno e a chi inizia una nuova attività.

Come prendersi cura dell’albero di giada

Ma come possiamo essere sicuri di prenderci cura dell’albero di giada affinché cresca rigoglioso e ci porti molta fortuna?

Se abbiamo appena ricevuto una Crassula ovata in regalo o se l’abbiamo comprata, aspettiamo prima di acquistare prodotti chimici per la sua cura: un ingrediente già presente nella nostra cucina può aiutarci a prenderci cura della pianta in modo naturale e poco costoso.

Stiamo parlando della curcuma, una spezia che apporta numerosi benefici per la salute – e anche per l’ambiente – sia all’uomo che alle piante.

Ricordiamo che il consumo frequente di questa spezia migliora il funzionamento dello stomaco e dell’intestino, oltre ad aiutare a combattere il colesterolo. Inoltre, è stato dimostrato che la curcuma ha proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, antibatteriche e cicatrizzanti.

I benefici della curcuma sono molteplici. Può essere utilizzata nei trattamenti naturali di disinfestazione, in quanto è in grado di uccidere i funghi senza effetti nocivi sull’ambiente.

Il suo forte profumo allontana insetti e parassiti dalle piante, agendo come un repellente naturale.

E ancora, se la pianta è danneggiata da insetti o altri parassiti, la curcuma può aiutare a rigenerare i tessuti grazie alle sue proprietà cicatrizzanti.

Quindi, tenendo presente tutto ciò, ecco i benefici della curcuma per il nostro albero di Giada:

Evita la formazione di muffe e funghi

Tiene lontani insetti e parassiti con il suo odore (non dannoso)

Aiuta la rigenerazione dei tessuti della pianta.

Ma come si usa questa spezia sulla pianta? Spargete un po’ di curcuma in polvere sulle foglie o sui rami danneggiati e lasciate agire finché i tessuti non saranno completamente assorbiti.

Si consiglia di utilizzare un cucchiaino di polvere per pianta, e ogni utilizzo apporta benefici alla pianta.