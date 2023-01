Conoscete il detto “prevenire è meglio che curare”? Sicuramente l’avete già sentito. È una massima valida in qualsiasi campo, ma quando si tratta di igiene e pulizia, non c’è consiglio più vero ed efficace.

L’igiene e la prevenzione sono regole fondamentali per evitare o limitare la diffusione di batteri, virus o microrganismi che possono portare infezioni e malattie. Tuttavia, per trasformare la propria casa in una fortezza inespugnabile, è necessario prendere le giuste precauzioni.

Protezione completa delle mani

Prima di iniziare qualsiasi operazione di pulizia e sanificazione della casa, è necessario proteggere adeguatamente le mani. È fondamentale proteggersi indossando guanti di buona qualità e applicando spesso gel igienizzanti e creme idratanti.

A differenza della pelle presente su altre parti del corpo, quella delle mani è caratterizzata da uno strato corneo (quello a contatto con l’esterno), più spesso ma allo stesso tempo meno ricco di quegli elementi che contribuiscono alla naturale idratazione.

Crema per la cura delle mani

Le creme per la cura delle mani hanno lo scopo di proteggere la pelle dagli agenti esterni, limitare la perdita di acqua dall’epidermide, ammorbidire la pelle e le cuticole e rafforzare le unghie. Questi prodotti dovrebbero essere applicati quotidianamente sulle mani.

Le creme emollienti e idratanti hanno lo scopo di fornire protezione solare e benefici ammorbidenti e rinforzanti. Possono contenere ingredienti come l’olio d’oliva o il burro di karité. Il burro di karité offre anche un’azione curativa se applicato sulla pelle screpolata.

Le creme per le mani possono poi contenere ingredienti come il gel di Aloe vera, che ha proprietà idratanti e nutritive e favorisce l’effetto barriera della pelle, proteggendola dall’azione del vento, del freddo e dei raggi solari.

Una leggera protezione dai raggi solari si ottiene anche dagli estratti di frangula (Rhamnus frangula), rabarbaro, camomilla e iperico, e dagli oli di crusca e di riso. Le creme per le mani possono contenere altri ingredienti con proprietà emollienti e leviganti, come l’estratto di limone o di cetriolo.