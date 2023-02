Lampadari, abat-jour e appliques sono più che semplici complementi d’arredo: forniscono illuminazione quando la luce del sole proveniente dall’esterno non è più sufficiente, ad esempio la sera o nelle uggiose giornate invernali.

Proprio per l’importanza del loro ruolo, è molto importante prendersi cura di questi oggetti e provvedere alla loro manutenzione. Infatti, le loro lampadine, come tutto il resto della nostra casa, si sporcano e si ricoprono di polvere, con la conseguenza che avremo meno luce, anche fino al 50% in meno.

Naturalmente, non tutte le lampadine si sporcano allo stesso modo e con la stessa intensità: le lampadine che si trovano all’aperto, esposte alle intemperie, si sporcano prima di altre; la lampadina della cucina è perennemente esposta ai fumi grassi delle nostre preparazioni, e questo la porterà a sporcarsi rapidamente.

Che la nostra lampadina sia più o meno sporca, come possiamo pulirla correttamente? Vi sveliamo una strategia molto semplice e praticamente a costo zero: per metterla in atto avremo bisogno – oltre a uno sgabello per raggiungere il lampadario se è posto in alto – di un po’ d’acqua e di un paio di panni in microfibra.

Come pulire le lampadine

Prima di procedere alla pulizia della lampadina, facciamo attenzione alla sicurezza: spegniamo la corrente o il contatore di casa, anche se la lampadina si trova all’esterno. Inoltre, se la lampadina era accesa fino a poco fa, lasciatela raffreddare completamente prima di iniziare la pulizia.

Il modo più semplice per pulire una lampadina è rimuoverla dal suo alloggiamento, sia che si tratti di un lampadario o di un’applique: in questo modo sarà più facile pulire l’intera superficie. Teniamo la lampadina per la base filettata in modo da non sporcarla ulteriormente con le nostre impronte digitali o il sudore delle mani.

Procediamo ora alla pulizia con un panno in microfibra asciutto: questo ci permetterà di rimuovere lo strato superficiale di polvere e di vedere quanto è effettivamente sporca la lampadina.

Se la lampadina è unta o macchiata, passarla delicatamente con un panno leggermente umido prima di asciugarla con un altro panno pulito e asciutto.

Infine, assicuriamoci che la lampadina sia perfettamente asciutta prima di riavvitarla nel suo alloggiamento e riattivare l’elettricità in casa.

Se la lampadina da pulire non può essere svitata con facilità, non ci resta che avvicinarci il più possibile ad essa: per farlo, utilizziamo uno sgabello o una scala robusta, magari chiedendo il supporto di un’altra persona che vive nel nostro appartamento, se possibile.

Procediamo allo stesso modo, utilizzando uno spolverino con un lungo manico alla cui sommità avremo attaccato il panno in microfibra, con l’aiuto di un elastico o di un nastro.

Con quale frequenza vanno pulite le lampadine?

La pulizia delle lampadine dipende dalla frequenza con cui la lampadina è esposta allo sporco. Se avete un semplice problema di polvere, probabilmente non vale la pena di preoccuparsi di pulire le lampadine troppo spesso. Tuttavia, se il vapore del bagno o della cucina penetra nelle prese delle lampadine, è necessario pulirle più frequentemente.

Si consiglia di pulire tutte le lampadine della casa una volta al mese, al massimo ogni due mesi.