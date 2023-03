Non è un segreto che i succhi di frutta siano la bevanda preferita dai bambini: vengono consumati in grandi quantità a scuola, durante gli spuntini e persino a colazione.

Molti adulti scelgono un succo fresco come alternativa o spuntino di metà giornata. Una domanda che molti si pongono spesso è se questi succhi sono salutari e quanti se ne dovrebbero bere al giorno: scopriamolo insieme!

Secondo la nutrizionista Irene Tornisello, i livelli di zucchero nei succhi di frutta prodotti e confezionati industrialmente sono più elevati di quelli presenti nei frutti interi. Spesso le bevande zuccherate o dolcificate artificialmente contengono additivi come i coloranti artificiali che, se consumati in eccesso, possono essere poco salutari sia per gli adulti che per i bambini.

Come scegliere il succo di frutta migliore

È bene sapere che i nutrizionisti consigliano ai consumatori di consumare succhi, estratti e centrifugati fatti in casa. Tuttavia, ciò non è sempre possibile.

La convenienza e la mancanza di tempo sono fattori importanti, così come il fatto che i succhi di frutta sono spesso consumati fuori casa dai bambini.

Per questo motivo, siamo spesso costretti ad acquistare succhi di frutta da prodotti confezionati al supermercato. Una tale varietà di scelta ci pone di fronte a una sfida.

Non ci si deve concentrare solo sul prezzo o sulla marca, che spesso sono le motivazioni che spingono le persone ad acquistare qualcosa. Ma dobbiamo fare una scelta salutare.

Per fare questa scelta, è necessario leggere le etichette dei succhi per vedere quali ingredienti contengono.

I succhi migliori sono quelli che contengono solo frutta, senza aggiunta di zuccheri. La frutta è già abbastanza dolce di per sé, quindi si dovrà scegliere un succo senza zuccheri aggiunti.

Ma i succhi di frutta non dovrebbero contenere coloranti artificiali, dolcificanti o acqua. Se possibile (e se sono disponibili al supermercato), si può anche pensare di acquistare succhi di frutta ottenuti da prodotti biologici.

I marchi Santal 100% frutta sono un esempio di prodotto senza zuccheri aggiunti, e quello di Almaverde Bio è un altro.