Il lievito di birra è un ingrediente essenziale per diverse preparazioni culinarie, come pane o pizza. Non sempre però può essere utilizzato, a volte risulta introvabile nei negozi, a volte lo abbiamo esaurito in casa e non c’è tempo per comprarlo, a volte invece può esserci un’intolleranza. Tuttavia, esistono dei sostituti, che possono essere usati. Vediamoli.

Pasta madre

La pasta madre è sicuramente uno dei migliori sostituti del lievito di birra. Pane, pizza o dolci risulteranno profumati, ben lievitati e persino più digeribili dei prodotti da forno ottenuti a partire dal lievito di birra. Tuttavia i tempi si allungano notevolmente.

Infatti, la pasta madre richiede tempi di lievitazione circa tripli rispetto al lievito di birra. E come avere la pasta madre in casa? Puoi acquistarla già pronta in negozio oppure puoi prepararla da te. Attenzione però, in quest’ultimo caso la pasta madre non sarà utilizzabile prima di 4-5 mesi.

In ogni caso, ecco come puoi procedere. Mescola 200 grammi di farina bianca a 100 ml di acqua tiepida, amalgama gli ingredienti, riponi in una ciotola coperta con un panno umido e lascia riposare per 48 ore. Trascorso questo tempo, preleva 200 grammi da questo impasto e unisci altri 200 grammi di farina bianca a 100 ml di acqua e lascia riposare ancora per 48 ore.

Questo procedimento si chiama rinfresco ed è un processo fondamentale per mantenere viva la pasta madre. Prosegui con un rinfresco ogni 2 giorni per 2 settimane, poi il rinfresco può avvenire solo una volta a settimana.

La pasta madre va conservata in frigorifero e dovrebbe apparire come un composto pieno di bollicine e dal profumo che ricorda quello dello spumante. Eventuali croste che si formano sulla superficie vanno rimosse e allontanate al momento del rinfresco.

Per poter utilizzare la pasta madre al posto del lievito di birra, puoi considerare che 25 grammi di lievito di birra corrispondono a 300 grammi di pasta madre. Tuttavia, per poter mantenere le proporzioni, devi togliere dalla ricetta di partenza farina e acqua nella quantità con cui vengono aggiunte attraverso il panetto di pasta madre.

Questo dipende da come è stata realizzata la pasta madre, se è liquida oppure solida, come la ricetta che abbiamo fornito. In quest’ultimo caso dovresti togliere 200 grammi di farina e 100 ml di acqua per sostituire 25 grammi di lievito di birra fresco.

Bicarbonato vs Lievito di birra

Il bicarbonato può sostituire il lievito di birra, per esempio quando si preparano dolci o pizze. Tuttavia, il bicarbonato da solo non sostituisce l’agente lievitante, perché questo avvenga va unita sempre una sostanza acida, in genere si usano succo di limone o aceto di mele.

In un bicchierino mescola una pari quantità di bicarbonato, in genere è sufficiente mezzo cucchiaino, e la sostanza acida che hai scelto, sempre mezzo cucchiaino, si formeranno delle bollicine, a questo punto puoi aggiungere il tuo lievito fai da te all’impasto. In alternativa a limone e aceto puoi anche usare lo yogurt, in questo caso la proporzione è mezzo cucchiaino di bicarbonato e 125 grammi di yogurt.

Lievito di birra secco

Infine, il lievito di birra può essere anche trovato in forma essiccata, ottimo per la preparazione di pane o pizze. Per quanto riguarda la quantità di lievito secco da aggiungere, la regola generale è che 23 grammi di lievito fresco corrispondono a 7 grammi di lievito secco. Quindi, per sapere quanto lievito secco occorre usare partendo dalla quantità di lievito fresco indicata nella ricetta, è sufficiente moltiplicare la quantità di lievito fresco della ricetta per 7 e dividere per 23. Per sapere come aggiungere il lievito secco occorre invece seguire le indicazioni riportate sulla confezione in quanto questo dipende dal tipo di lievito, a volte può essere aggiunto direttamente alla farina, a volte invece all’acqua.