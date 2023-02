Le famiglie italiane sprecano molto cibo, ma molte, quando cucinano troppo, hanno la buona abitudine di conservare gli avanzi in frigorifero. Solo così si evita di buttare inutilmente del cibo che è ancora perfettamente buono il giorno dopo o in un altro momento.

Gli avanzi possono anche essere la base per nuove ricette, basta avere un po’ di fantasia per creare piatti che possono fare invidia agli chef più famosi. Metterli in frigorifero, tuttavia, è sempre un’ottima idea perché aiuterà a mantenere i pasti freschi e gustosi più a lungo.

Quando si tratta di mantenere gli alimenti freschi, il modo migliore è quello di mantenere una temperatura costante. In questo modo si garantisce che i cibi cotti rimangano freschi e perfettamente commestibili anche per due o tre giorni.

Tuttavia, c’è un errore comune che molte persone commettono, senza sapere cosa comporta. Si tratta di non prestare attenzione alla temperatura degli alimenti quando li si mette in frigorifero.

Proprio così: per chi non lo sapesse, non bisogna mai mettere in frigorifero cibi caldi. I rischi sono diversi e vanno da quelli economici ed energetici a quelli più prettamente sanitari.

Innanzitutto, il frigorifero è un luogo ideale per conservare gli avanzi. Poiché mettere i cibi caldi nel frigorifero significa far lavorare di più il motore dell’apparecchio, si consuma meno elettricità. Tuttavia, questo comporta anche una maggiore sollecitazione della macchina, che ha maggiori probabilità di rompersi se sottoposta a uno stress troppo frequente.

Inoltre, gli alimenti ancora caldi quando vengono inseriti nel frigorifero possono alterare la temperatura degli altri alimenti presenti al suo interno, soprattutto quelli sullo stesso ripiano. Questo è un problema perché gli sbalzi di temperatura possono contribuire a rovinare più facilmente gli alimenti.

Il consiglio è quindi di non conservare mai gli avanzi in frigorifero, ma di aspettare che si raffreddino! Ne beneficerà la nostra salute e anche le nostre tasche!