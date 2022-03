Trascorriamo circa un terzo della nostra vita dormendo. Questo da solo dimostra che il sonno gioca un ruolo centrale nella nostra vita. E non a caso: il sonno ha molte funzioni indispensabili per una sana quotidianità.

Durante il sonno avvengono numerosi processi essenziali, perché il sonno è il periodo centrale di rigenerazione per il nostro corpo e soprattutto per il nostro cervello.

Per molto tempo si è pensato che il nostro cervello fosse meno attivo durante il sonno – in effetti, è solo diversamente attivo. Durante il giorno elabora le informazioni continuamente e questi processi richiedono molta energia.

Sebbene il cervello occupi solo il 2% circa del volume del nostro corpo, consuma circa il 20% dell’energia totale. Quando ci calmiamo e chiudiamo gli occhi, l’attività delle nostre cellule nervose (neuroni) si riduce e il consumo di energia diminuisce lentamente.

Questo accade mentre dormi! 7 curiosità sul sonno e su cosa succede davvero mentre dormiamo.

1. Studiamo

Anche nel sonno il cervello continua a svolgere le sue attività, non in ultimo archiviando le informazioni nella memoria, processo particolarmente utile per memorizzare e rendere automatiche azioni motorie nuove, come ad esempio guidare.

2. Consolidiamo i ricordi

Al cervello spetta anche il compito di formare nuovi ricordi, di consolidare quelli più vecchi e di collegare quelli più recenti a quelli passati; per questo il sonno gioca un ruolo cruciale nell’apprendimento!

3. Prendiamo decisioni

Durante il sonno, poi, il cervello elabora informazioni e le usa per prendere decisioni al risveglio.

4. Eliminiamo le tossine

Dormire permette di eliminare le tossine accumulate durante la giornata.

5. Combattiamo l’invecchiamento cutaneo

Fra le braccia di Morfeo aumenta la produzione di collagene, proteina che rende più elastica la pelle e rafforza i vasi sanguigni; e non è tutto, ogni cellula del nostro corpo viene rigenerata, motivo per cui se si dorme poco si dimostrano più anni!

6. Siamo più creativi

Il sonno aumenta la creatività; a darne prova è l’università californiana di Berkley. Secondo una ricerca dormire favorisce connessioni inusuali, tanto che i candidati sottoposti al test, da svegli, avevano il 33% di probabilità in più di collegare idee all’apparenza distanti tra loro.

7. Facciamo sesso

Ebbene sì, tutti possiamo raggiungere l’orgasmo mentre dormiamo. Tra i maschi adolescenti, durante la pubertà, sono molto comuni i cosiddetti “sogni bagnati”, ma questo tipo di orgasmo può ritornare anche in età adulta e riguardare anche le donne. Secondo il “Kinsey Institute New Report on Sex” circa l’80% degli uomini e il 40% delle donne hanno raggiunto il piacere dormendo, solo con il pensiero, almeno una volta nella vita.