Raggiungere un fisico perfetto anche dopo i 50 anni non è così difficile come si potrebbe pensare. Sempre più persone over 50 riescono a sfoggiare un buon fisico nonostante l’età.

L’età di 60 anni è cruciale per ognuno di noi. Prendersi cura di sé può fare la differenza negli anni successivi e aiutarci a vivere più a lungo e in modo più sano.

Dopo i 60 anni, gli scienziati consigliano di liberarsi delle vecchie abitudini che non servono più, quelle che negli anni passati facevamo con leggerezza e senza pensarci troppo.

Le 5 cose da non fare dopo i 60

In questo studio, condotto da alcuni scienziati, sono stati rilevati cinque punti molto specifici riguardanti l’attività fisica, l’uso di farmaci e l’alimentazione. Esaminiamoli uno per uno:

Usare antidolorifici con troppa leggerezza

Quando si è giovani, spesso si assumono farmaci chiamati FANS (come l’aspirina) per alleviare i postumi di una sbornia o il mal di testa dopo il lavoro. Mano a mano che avanziamo con l’età è pero necessario che questi farmaci siano prescritti da un medico prima di essere assunti, compresi quelli più comuni.

Sebbene i FANS siano tra i farmaci più prescritti, hanno molti effetti collaterali e interagiscono con altri farmaci in modi che possono aumentare il rischio di ulcere o emorragie gastrointestinali.

Pensare che il dolore articolare sia normale

Con l’avanzare dell’età, è importante prestare attenzione al proprio corpo e non ignorare dolori o disturbi.

L’artrite è una condizione molto comune, un termine generale usato per descrivere il dolore o l’infiammazione di una qualsiasi articolazione del corpo. L’artrite è una condizione caratterizzata da gonfiore, dolore e rigidità. La gravità dei sintomi varia da persona a persona, quindi non bisogna mai ignorarli, anche se sono lievi.

Fare esercizio senza “strafare”

I Centri statunitensi per il controllo delle malattie raccomandano che gli anziani si impegnino in un’attività aerobica regolare e di moderata intensità e in esercizi di rinforzo muscolare 2 volte alla settimana, mantenendo sempre le abilità

Mangiare in maniera sregolata

Dopo i 60 anni, Harvard Health consiglia di bilanciare ciò che si mangia, includendo pasti equilibrati e ricchi di fibre, composti per metà da verdure e accompagnati da cereali integrali. È bene anche preferire i grassi buoni (ad esempio, l’olio d’oliva), l’avocado e le noci.

Non sottovalutare i sintomi dell’Alzheimer

Anche se può essere difficile per voi notare i sintomi del declino cognitivo, i vostri familiari probabilmente li osserveranno per primi.

Questi sintomi comprendono la perdita di memoria e i problemi di linguaggio, oltre alla diminuzione della capacità di svolgere le attività della vita quotidiana o di prendersi cura di sé.

Come rimettersi in forma dopo i 60 anni

Con l’avanzare dell’età, mantenere la forma fisica non deve essere difficile. Infatti, sempre più persone over 50 riescono a sfoggiare un fisico perfetto nonostante l’età.

Tuttavia, è anche vero che dopo i 60 anni perdere peso e ritrovare la forma fisica diventa più difficile perché il metabolismo rallenta e l’invecchiamento del corpo soffre di problemi fisiologici.

Con l’avanzare dell’età, il volume del tessuto muscolare inizia a diminuire e si formano depositi di grasso in aree come l’addome, i fianchi e le gambe. Questi cambiamenti possono causare dolore o fastidio a molte persone.

Con il tempo, questo può portare a gonfiore dei muscoli e a una perdita di elasticità.

Ma come possiamo invertire gli effetti della sovralimentazione senza stressare eccessivamente il nostro corpo?

Medici, fisioterapisti e infermieri possono consigliarci su come rimetterci in forma dopo i 60 anni. Ci indicano quali sono i metodi più adatti (evitando di sovraccaricare ulteriormente il corpo) e le abitudini alimentari (chiarendo cosa è più utile).

Dopo i 60/65 anni, infatti, alcuni mutamenti fisiologici tendono a condizionare le funzionalità organiche in maniera irreversibile.

Ecco alcuni dei cambiamenti che intervengono intorno ai 65 anni.

Il metabolismo rallenta e con esso si riduce anche il fabbisogno energetico: di conseguenza, mangiando come prima si ingrassa più facilmente

La massa muscolare si riduce rapidamente

Le funzionalità cardiache diminuiscono: a 70 anni il cuore lavora circa il 30% in meno che a 40

La funzionalità polmonare cala del 35%

La massa scheletrica tende a ridursi del 10% ogni dieci anni

Le arterie si induriscono e l’alterazione del sistema venoso può sfociare in una grave insufficienza, provocando vene varicose, gambe pesanti e, talvolta, patologie più gravi.

Rimettersi in forma dopo i 60 anni: quali attività prediligere?

Camminare, andare in bicicletta e nuotare sono gli esercizi migliori per gli over 60 che vogliono rimettersi in forma. Come le altre attività aerobiche, anche se forse ancora di più per il loro basso impatto sulle articolazioni, questi sport traggono vantaggio dall’essere praticati con frequenza e costanza a un livello di intensità moderato.

Potete utilizzare un tapis roulant o, quando il tempo lo permette, camminare all’aperto su un terreno pianeggiante. Per evitare di affaticarsi nel corso della camminata, è bene stabilire un ritmo che consenta di proseguire senza intoppi, senza accelerare o rallentare troppo.

È possibile cominciare con 20/30 minuti di passeggiata, quindi aumentare gradualmente i tempi fino a raggiungere l’ora, a seconda delle proprie condizioni.

È altrettanto importante concludere con alcuni esercizi di stretching indicati da un istruttore abilitato, onde evitare lesioni o problemi muscolari e tendinei.

L’allenamento costante migliora la frequenza cardiaca e la resistenza: è possibile ottenere buoni risultati con 3/4 sedute a settimana.

Bicicletta, cyclette e nuoto richiedono anch’essi un inizio graduale e una frequenza media ma costante.

L’attività anaerobica, invece, va eseguita a corpo libero, preferendo esercizi in grado di coinvolgere più fasce muscolari.

Meglio limitare l’uso di macchine e pesi, almeno all’inizio.

In tal caso è assolutamente sconsigliato il “fai da te”, perché in grado di provocare danni evidenti allo scheletro e ai muscoli.

Consigli alimentari

Ecco alcuni consigli alimentari utili a rimettersi in forma dopo i 60 anni, ma estendibili a chiunque voglia ritrovare la linea dopo le feste.

Bere tanta acqua: in questo modo è possibile evitare il sovraccarico dei reni e sostenere il metabolismo. L’acqua, inoltre, idrata la pelle e consente di mantenere regolare l’intestino

Osservare una dieta equilibrata: non bisogna escludere nessun elemento, piuttosto vanno ridotte le quantità dei cibi assunti ed evitare gli eccessi

Preferire pietanze leggere e facili da digerire, soprattutto di sera, prima di coricarsi

Evitare i digiuni prolungati: mangiare regolarmente senza eccedere con le quantità aiuta a sostenere il metabolismo. Pertanto, meglio privilegiare piccoli spuntini da consumare fino a cinque volte al giorno

Non esagerare con la frutta: è opportuno non consumarne più di 450 grammi al giorno, poiché il fruttosio favorisce l’aumento dei trigliceridi con problemi di pancia gonfia

Consumare almeno 300 grammi di verdura al dì: questa, infatti, garantisce un ottimo apporto di vitamine, sali minerali e fibre

Evitare i cibi salati: favoriscono l’accumulo di adipe, l’iperglicemia e il ristagno dei liquidi

Evitare le bevande alcoliche e quelle zuccherate

Effettuare cicli pro-biotici: migliorano la regolarità intestinale e sono fondamentali per il corretto impiego dei nutrienti

Alimenti da eliminare

La carne rossa e i salumi non dovrebbero essere consumati più di una volta alla settimana.

È meglio evitare una dieta ricca di sale. Al contrario, si può condire di più con succo di limone, aceto ed erbe aromatiche. Infine, è bene ridurre l’alcol, i dolci e gli zuccheri in generale (poiché le malattie metaboliche come il diabete sono più comuni dopo i 60 anni).

Come perdere peso

A causa del funzionamento del metabolismo, con l’avanzare dell’età diventa sempre più difficile perdere peso.

Cosa mangiare a colazione in dieta

Come prima cosa al mattino, bevete acqua per idratare il corpo. L’acqua calda o tiepida è la migliore per favorire la digestione: potete provare una ciotola di cereali integrali con yogurt e prugne della California!, (utili per la salute delle ossa e in maggior porzione per contrastare la stipsi) oppure un porridge.

Spuntino mattutino e pomeridiano

Non sempre sono necessari, soprattutto quando con l’avanzare dell’età si riduce il fabbisogno calorico, i centrifugati di verdura o frutta sono un’alternativa sana.

Cosa mangiare a pranzo in dieta

Un pranzo equilibrato può sempre comprendere pasta con legumi o verdure, condita con un filo d’olio extravergine d’oliva.

Cosa mangiare a cena in dieta

A cena si dovrebbe includere una fonte di proteine, come pesce, carne o uova. È importante consumare carne rossa solo una volta alla settimana.

Le verdure, preferibilmente crude per le loro proprietà sazianti e l’abbondanza di preziosi antiossidanti, si accompagnano bene ai secondi piatti.

È assolutamente necessario che le persone di età superiore ai 60 anni facciano ogni giorno una qualche forma di esercizio fisico. Camminare o assumere un personal trainer possono essere opzioni valide se non si è sicuri di come iniziare a fare esercizio da soli.