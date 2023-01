Prende il nome da Orthrus, o Ortro, il mitico cane a due teste e coda di serpente della mitologia greca. Era una delle tante creature generate dal ventre di Echidna e fratello di altri mostri come Cerbero, la Chimera e l’Idra di Lerna.

Si tratta invece di una nuova sottovariante di Covid-19. Ciò significa che si tratta di un ceppo diverso dello stesso virus e che richiede un trattamento diverso. Tuttavia, le mutazioni e le alterazioni del virus sono così ampie da poter essere considerate una nuova sottovariante di Omicron.

I Coronavirus, tra cui l’Orthrus (noto anche come CH.1.1), sono un gruppo di virus che causano malattie respiratorie nell’uomo. Esistono diversi ceppi di Coronavirus, ma l’Orthrus è sempre più presente in tutto il mondo e sta diventando importante imparare a riconoscerlo precocemente. Ma come si differenzia dalle altre varianti e sottovarianti? Quali sono le caratteristiche e i sintomi che ce lo fanno riconoscere? Come possiamo prevenire un eventuale contagio a soggetti a rischio?

Andiamo con ordine e partiamo dall’inizio. I sintomi che caratterizzano l’orthrus sono essenzialmente 4: Gola irritata, naso che cola, congestione e tosse. Non sono molto diversi dagli altri, in realtà, ma in questo caso danno l’impressione che quello che si sta vivendo non sia altro che un comune raffreddore. Anche perché non è detto che si sviluppi un aumento della temperatura corporea o comunque la febbre.

Rispetto al raffreddore, però, la sottovariante si differenzia con altri quattro sintomi: la perdita di appetito, la nausea, il mal di schiena e il fiato corto. Sebbene i sintomi del CH.1.1 non siano attualmente più gravi dei precedenti ceppi Omicron, il virus può essere comunque piuttosto sgradevole… Anche perché è molto più infettivo rispetto ai suoi diversi “parenti”.

In realtà, per evitare allarmismi, è opportuno che sia chiaro che non tutti i casi di nausea o di mal di schiena sono legati al Covid. Ad ogni modo, è anche necessario che la gente sia a conoscenza di questi potenziali sintomi. L’unico modo per sapere con certezza di un eventuale contagio da Covid-19, variante Orthrus, ovviamente, è quello di sottoporsi ad un tampone.