Covid, muore per emorragia cerebrale: aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca

A Genova un’insegnante di 32 anni è morta in seguito a una emorragia cerebrale. Anche se non c’è ad oggi un nesso causa-effetto con la somministrazione del vaccino anti-Covid, come riportato da Tgcom24, sabato scorso l’ospedale San Martino aveva segnalato il caso “di quadro trombotico ed emorragico cerebrale riferito a una insegnante di 32 anni vaccinata il 22 marzo presso la Asl di residenza in Liguria con AstraZeneca e con esordio sintomatologico dal 2 aprile”.

La direzione del Policlinico ha inoltrato la comunicazione all’Aifa nell’ambito dell’attivazione delle procedure di farmacovigilanza. Come comunicato dall’ospedale, la donna era stata ricoverata sabato e “è iniziata alle 9:44 (di domenica) l’osservazione di sei ore per la conferma di stato di morte cerebrale per la paziente, che era ricoverata presso la nostra Rianimazione”.

Sulla vicenda si è espresso il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: “È presto per dire che a Genova ci sia un nesso causa-effetto – ha precisato. Dobbiamo affidarci alla farmacovigilanza per avere una base scientifica. Si tratta di una donna giovane e questa complicanza della trombosi, nei rari casi in cui si è manifestata, è stata notata soprattutto nel genere femminile e in una fascia d’età bassa”.

Tuttavia il viceministro sul vaccino AstraZeneca per il Covid-19 ritiene necessario un altro parere dell’agenzia europea del farmaco: “L’Ema credo dovrà pronunciarsi nuovamente per introdurre un limite d’età, non per bloccare o sospendere la somministrazione. Individuata la fascia d’età di cui parlavamo prima, con un rischio maggiore di trombosi, si mette un limite per la somministrazione o un’avvertenza che preveda un monitoraggio di chi viene vaccinato. È una complicanza che una volta riconosciuta in tempo è facilmente trattabile” è il chiarimento di Sileri.