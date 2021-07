Crackers al Sesamo e Rosmarino richiamati per presenza di ossido di etilene

Il ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito internet, un nuovo richiamo per due lotti di Biocrackers al Sesamo e Rosmarino con Olio Extravergine di Oliva 10%, a marchio Nuova Industria Biscotti Crich spa per la “presenza di ossido di etilene superiore al limite di legge”.

Il prodotto in questione è distribuito in confezioni da 250 grammi con i numeri di lotto 5920 e 6130 e il termine minimo di conservazione del 30/11/2021.

I Biocrackers richiamati sono stati prodotti da Nuova Industria Biscotti Crich spa, nello stabilimento di via De Gasperi n 11, nel comune di Zenson di Piave, in provincia di Treviso. Nel caso in cui siate in possesso di una confezione appartenente al lotto ritirato, si raccomanda a non consumare il prodotto e riconsegnarlo al punto vendita d’acquisto.