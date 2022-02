Il cupuaçu è un burro estratto dal frutto, il cupuassu (nome scientifico Theobroma Grandiflorum), che nasce e cresce nella foresta pluviale Amazzonica, dalle proprietà altamente benefiche, dimostrate scientificamente.

Il burro di cupuaçu è una sostanza emolliente morbida e nutriente, che assorbe l’acqua con facilità, stabilizza le emulsioni e idrata la pelle. Questo burro è composto da diversi acidi grassi benefici (tra cui acido palmitico, stearico e oleico), polifenoli vegetali e steroli.

I frutti di Cupuacu contengono una polpa bianca e tenera nota per la dolce fragranza al gustodicioccolatoedananas, dalla quale si ricava un nettare che sarà poi la base di una bevanda e di altri prodotti: il frutto di Cupuacu può essere gustato anche sotto forma di frullati, gelati e veri e propri dessert appetitosi.

La presenza di antiossidanti dal potere antibatterico come quercitina, catechina e kaempferolo ne fanno un ottimo rimedio per diversi disturbi, contrastando i radicali liberi e migliorando l’aspetto della pelle, rinforzando le difese immunitarie, regolando l’attività del fegato, il contenuto di colesterolo e la pressione del sangue e aiutando a perdere peso.

Tra le altre proprietà, il cupuaçu funge da analgesico naturale e il suo consumo può rivelarsi utile nella prevenzione di alcuni tipi di tumori.

Molto ricco di antiossidanti,contiene diverse sostanza utili alla salute come i tannini, i flavonoidi e i fitonutrienti che contribuiscono a mantenere il corpo sano e il cuore resistente. Grazie al contenuto di vitamine B1, B2, B3 (Niacina), acidi grassi, aminoacidi e vitamine A e C.

Il Cupuacu è davvero un grande alleato della forma fisica e del benessere. Il succo può essere gustato come bevanda, una o due volte al giorno per circa due mesi come terapia iniziale e può essere continuata a piacere per mantenere gli effetti benefici desiderati.

Cupuaçu, ottimo per la perdita di peso

I benefici sulla salute sono dunque molteplici e in particolare studi recentissimi spiegano quando l’uso di questo frutto sia utile nella battaglia per la perdita di peso. I flavonoidi, i polifenoli e altri nutrienti essenziali presenti nel Cupuacu (in particolare la vitamina C) lavorano insieme per aiutare a metabolizzare il grasso in eccesso , rinforzare il metabolismo e inibire la produzione di nuove cellule di grasso aiutando il processo di dimagrimento. Si può dire inoltre che l’effetto brucia grassi sia quasi un “effetto collaterale” della grande energia che il suo consumo regolare sa donare…

Il burro di Cupuacu, rimedio contro le rughe

La polpa del frutto di Cupuacu viene utilizzata anche nella preparazione di prodotti cosmetici come le lozioni per il corpo, poiché è altamente idratante e – similmente al burro di cacao – coadiuvante nella rigenerazione cellulare; un ingrediente ideale per la cura della pelle perché viene assorbito velocemente, e la lascia coperta di un velo soffice e nutriente.

Il burro di Cupuacu puro produce un effetto emolliente ed elasticizzante sopratutto nelle pelli secche, mature e devitalizzate; avendo un basso punto di fusione, si scioglie rapidamente a contatto con la pelle.

Tutto ciò di cui la pelle necessita per essere sana, giovane e levigata vi è contenuto naturalmente. Riduce notevolmente i tessuti danneggiati e lascia un gradevole profumo soprattutto se miscelato al miele. Previene inoltre l’invecchiamento cellulare della pelle e può essere utilizzato anche come base per altri prodotti come sapone, maschere di bellezza, balsamo per capelli, creme e deodoranti.