Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al decreto che proroga al terzo trimestre le misure per contenere i prezzi delle bollette di luce e gas e per le garanzie per le imprese che effettuano stoccaggi di gas.

La bozza prevede anche per il 3° trimestre del 2022 uno stanziamento di 2.080 milioni per la proroga dell’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico, 480,98 milioni per la riduzione dell’Iva sul gas, 470 milioni per l’azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore del gas e ulteriori 240 milioni per l’azzeramento degli oneri di sistema sul gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi l’anno.

“Oggi abbiamo prorogato per il prossimo trimestre le misure a sostegno di imprese e famiglie” contro il caro bollette “un ulteriore conferma dell’impegno del governo. A breve ci sarà un altro provvedimento per il contenimento dei prezzi dei carburanti, per contenere i prezzi. Ci sarà un provvedimento a parte da parte dei ministeri competenti”, ha aggiunto il ministro della Famiglia Elena Bonetti lasciando Palazzo Chigi al termine del Cdm

Prevista la proroga dal 1° luglio 2022 al 31 marzo 2023 della tassazione sugli extraprofitti delle società energetiche che importano gas.