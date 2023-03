L’allume di rocca, un prodotto naturale e sostenibile usato da secoli come rimedio contro il cattivo odore del corpo, è un’ottima alternativa ai deodoranti convenzionali creati con composti chimici. I consumatori più attenti lo apprezzano per questo motivo.

Sebbene alcuni sostengano che l’uso di questo prodotto possa comportare dei rischi, esamineremo se queste affermazioni sono fondate o meno.

Il deodorante all’allume di rocca è composto da ingredienti naturali che neutralizzano gli odori del corpo. È composto principalmente da cristalli di sali minerali di solfato di potassio e alluminio.

I cristalli formano un sottile strato di sale sulla pelle che inibisce i batteri che causano gli odori.

A differenza delle marche di deodoranti da supermercato (che spesso contengono sostanze chimiche come il triclosan), l’allume di rocca è un prodotto naturale e completamente sicuro.

Non solo è migliore per la salute, ma anche per l’ambiente: la sua produzione non richiede l’uso di sostanze chimiche nocive e non produce rifiuti inquinanti.

Il deodorante con allume di rocca è particolarmente indicato per le pelli sensibili perché è delicato, non ostruisce i pori e tratta efficacemente i cattivi odori.

A differenza dei deodoranti tradizionali, non provoca irritazioni o secchezza della pelle; inoltre, il suo effetto a lunga durata mantiene la freschezza per ore.

Grazie alle sue proprietà antibatteriche e alla sua composizione naturale, il deodorante all’allume di rocca è una scelta eccellente per chi desidera un modo sicuro ed ecologico per controllare l’odore del corpo.

Sebbene l’allume di rocca sia stato utilizzato per secoli come tipo di deodorante, si ritiene che questa sostanza possa comportare anche dei rischi per la salute. Per capire perché, dobbiamo esaminare le proprietà e gli usi dell’allume di rocca.

Cos’è l’allume di rocca

L’allume (o allume grezzo) è un composto cristallino incolore che si scioglie facilmente in acqua. Questo composto ha preso il nome dal luogo in cui viene estratto (una sorta di cava) e le sue proprietà sono state a lungo apprezzate.

Infatti, l’allume di rocca è stato utilizzato fin dall’antichità per molteplici scopi, dall’artigianato (ad esempio, per tingere la lana) alle applicazioni mediche (dove veniva usato come antisettico).

L’allume è stato estratto in Italia per tutto il Medioevo. Proveniva da giacimenti situati soprattutto nell’Italia centrale (intorno a Viterbo, Grosseto e Follonica). In una delle isole Eolie esisteva una vera e propria “grotta dell’allume”.

Oggi, può essere ricavato in diversi modi:

dalla pietra di allume;

dalla bauxite;

dall’argilla;

dalla creolite.

Usi dell’allume di rocca

L’allume di rocca può essere utilizzato per molte applicazioni diverse.

Il deodorante all’allume di rocca si usa anche nelle scarpe, negli armadi, nei frigoriferi, ovunque ci sia un cattivo odore, per eliminare gli odori sgradevoli.

L’allume ha molti usi; ad esempio, può essere utilizzato come deodorante (grazie alle sue proprietà antitraspiranti e antibatteriche), ma ha anche proprietà disinfettanti. Questo minerale può essere applicato su:

irritazioni della pelle;

bruciori;

eruzioni cutanee.

In caso di tagli, l’allume di rocca può agire come cicatrizzante (ad esempio dopo la depilazione o la rasatura) ed è efficace per dare sollievo al prurito delle punture d’insetto. Inoltre, rende più rapida la guarigione di foruncoli e herpes labiali.

L’allume di rocca fa male?

Il deodorante all’allume di rocca, nonostante le sue numerose proprietà e utilizzi, non è privo di effetti indesiderati:

potrebbe causare la comparsa di macchie bianche sulla pelle.

alcuni studi hanno suggerito che l’allume di rocca potrebbe essere leggermente irritante per la pelle sensibile. In altri casi alcuni produttori aggiungono altre sostanze alla polvere di allume di rocca, come profumi e conservanti, che possono determinare reazioni allergiche.

l’allume di rocca non è un antitraspirante vero e proprio, ma agisce semplicemente come un astringente sulla pelle, limitando la sudorazione solo in modo limitato.

La quantità e la frequenza dell’uso influiscono sul risultato. Consultare sempre un medico o un dermatologo prima di utilizzare qualsiasi prodotto sulla pelle, soprattutto in caso di allergie o problemi cutanei.

Tuttavia, non sono note altre reazioni avverse al deodorante all’allume di rocca.

Alcune fonti, anche se non tutte attendibili, sostengono che l’uso dell’allume di rocca come deodorante potrebbe essere cancerogeno. (I sali di potassio e di alluminio che entrano attraverso i pori della pelle o piccoli tagli potrebbero attaccare le ghiandole mammarie alterando le loro funzioni e rappresentando un fattore di rischio per l’insorgenza del carcinoma).

Tuttavia, attualmente, tali tesi non sono supportate da prove scientifiche e anche l’Airc, sul suo sito, ha smentito ogni legame – allo stato attuale – tra uso del deodorante con allume di rocca e cancro al seno.

Come si conserva il deodorante con allume di rocca

Per conservare correttamente il deodorante all’allume di rocca, è necessario prestare attenzione ad alcuni fattori.

L’allume di rocca deve essere conservato in un luogo asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole, poiché un’esposizione prolungata può causare il deterioramento del prodotto e la formazione di grumi.

Per evitare l’ingresso di aria e umidità, l’allume di rocca deve essere conservato in un contenitore ermetico.

Non conservate contenitori di vetro o di plastica trasparente nella doccia, perché esporrebbero i prodotti alla luce e all’umidità.

È importante evitare di conservare l’allume di rocca vicino a sostanze chimiche o alimenti che potrebbero reagire con esso.

Per esempio, l’allume di rocca non dovrebbe essere conservato vicino a sostanze acide, come i limoni o qualsiasi altra sostanza contenente acidi forti, perché potrebbe causare la formazione di composti tossici.