L’olio di canapa è considerato il più nutriente tra tutti gli oli! Viene estratto dai semi della canapa (Cannabis Sativa). I suoi usi innumerevoli, da quelli medici, a quelli nutrizionali e cosmetici, lo rendono uno degli ingredienti attivi più efficaci e polivalenti. Estremamente ricco di acidi aminati essenziali, quest’olio è un vero tesoro per la salute, la bellezza e il benessere.

La canapa è una pianta dai numerosi utilizzi.

I suoi semi e il suo olio sono dei veri e propri superalimenti, tra i più ricchi di proteine e nutrienti, ricchissimi di Omega 3 e Omega 6, aiutano a mantenere in salute cuore e arterie, contengono proteine (tutti gli 8 amminoacidi essenziali, inclusi metionina e cisteina), vitamine, carboidrati, sali minerali e fibre.

Si tratta di un alimento 100% gluten free e può essere consumato anche da chi ha scelto di eliminare i prodotti animali dalla propria alimentazione. Il ridotto apporto di grassi e zuccheri ne consente il consumo anche in caso di diete ipocaloriche.

I benefici dell’olio si canapa

Il consumo di olio di canapa può apportare diversi benefici. In particolare, date le proprietà antinfiammatorie, l’olio di canapa ha proprietà terapeutiche che possono aiutare in caso di infiammazioni e dolore cronico, ad esempio per la cura dell’artrosi e artriti, dolori muscolari e articolari.

La presenza di acidi grassi essenziali nell’olio di canapa può inoltre contribuire a ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, diminuendo il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Poiché si tratta di un olio antinfiammatorio, l’uso di olio di canapa per massaggio è utile in caso di affezioni della pelle tra cui dermatiti atopiche, psoriasi, herpes, eritemi, eczemi, acne, prurito e, in geneale, per tutte le infiammazioni e irritazioni cutanee. L’olio di canapa può anche aiutare a prevenire la formazione di rughee a preservare il tono e l’elasticità della pelle.

Olio di canapa: 2 cucchiaini al giorno per un effetto detox.

La canapa può essere consumata sotto diverse forme: semi, farina, infusi, olio. L’importante è sceglierla sempre biologica, senza l’utilizzo di pesticidi o additivi chimici. L’infuso di canapa ha effetti miorilassanti, antipsicotici, tranquillanti, antiepilettici, antiossidanti ed antinfiammatori, mentre l’olio può essere utilizzato in cosmesi per la bellezza della pelle e nella dieta soprattutto in seguito ad eccessi alimentari (è perfetto dopo le feste che si sono appena concluse) in quanto contrasta l’accumulo di tossine e interviene in caso di affaticamento di stomaco e intestino.

L’olio di canapa, che trovi nei negozi di alimentazione biologica, va tenuto lontano da fonti di calore e luminose e, una volta aperto, si conserva in frigorifero. Prendine 2 o 3 cucchiaini al giorno, da solo o aggiunto ad insalate o altre pietanze.

Con la farina di canapa dici addio alla stitichezza.

Puoi anche mangiare i semi di canapa crudi, magari insieme a cereali, yogurt, frullati o macedonie di frutta. Dalla macinatura dei semi si produce la farina, che può essere usata (di solito mischiata con altre) per preparare pani, torte e biscotti molto salutari. Si tratta di una farina molto ricca di fibre, ideale per regolare l’intestino e combattere la stitichezza.

Per la bellezza – Le proprietà emollienti lo rendono un rimedio naturale in grado di proteggere la pelle da arrossamenti e infiammazioni. Con l’olio di canapa è possibile preparare saponi, cosmetici e detergenti biodegradabili.

Inoltre se desideri un trattamento rivitalizzante prepara un impacco con yogurt e olio di canapa: distribuisci sui capelli umidi e attendi una ventina di minuti prima di sciacquare con acqua tiepida. Fluido e in grado di penetrare nell’epidermide, si rivela prezioso anche nella cura della dermatite. Applica l’olio di canapa sulla pelle con un massaggio rigenerante, dalle caviglie al viso. Un gesto quotidiano per prenderti cura del tuo corpo con un rimedio antico.

Le ricette di bellezza a base d’olio di Canapa:

Crema giorno anti-età/antirughe: Preparate una crema a base di 12ml d’olio vegetale di canapa, 35ml d’hydrosol di fiori d’arancio, 3g di cutina, 6 gocce d’olio essenziale di geranio, 5 gocce di vitamina E, 12 gocce d’isocide. Versate in un primo recipiente l’olio di canapa, la vitamina E e la Cutina.

Versate in un secondo recipiente l’hydrosol di fiori d’arancio. Fate scaldare 2 pentolini d’acqua. Posizionate contemporaneamente i 2 recipienti a bagnomaria quando l’acqua sobbolle.

Dal momento in cui la Cutina si è completamente sciolta nell’olio, pazientate ancora 2 minuti, poi togliete i recipienti dal bagnomaria. Versare immediatamente la fase acquosa nella fase oleosa e sbattete energicamente con una frusta o una forchetta per almeno 5 minuti, fino ad ottenere una consistenza liscia e omogenea. Aggiungete infine l’olio essenziale e l’isocide.

Olio di bellezza rigenerante giovantù eterna: Preparate un olio per il corpo a base di 40ml d’olio di canapa, 30ml d’olio di rosa mosqueta, 30 ml d’olio di argan, 40 gocce d’olio essenziale di geranio, 10 gocce di vitamina E.

Olio di bellezza rigenerante gioventù eterna per pelle molto secca: Preparate un olio per il corpo a base di 40ml d’olio di canapa, 20ml d’olio di nigella, 20 ml d’olio di avocado (o di borragine), 20ml d’olio di germe di grano, 30 gocce d’olio essenziale di lavanda, 30 gocce d’olio essenziale di legno di rosa, 10 gocce di vitamina E.

Olio 2 in 1 per unghie e mani: Versate in un flacone 25ml d’olio di canapa + 25ml d’olio di mandorla dolce + 45 gocce d’olio essenziale di limone. Aggiungete 5 gocce di vitamina E (la quale svolge la funzione di conservante naturale e possiede virtù antirughe). Massaggiate mani e unghie la sera, prima di coricarvi.

Maschera pre-shampoo – forza e brillantezza: Preparate un olio per capelli a base di 50ml d’olio di canapa + 50ml d’olio di jojoba + 10 gocce d’olio essenziale di Bay St. Thomas + 30 gocce d’olio essenziale di lavanda + 10 gocce di vitamina E. Applicate l’olio prima dello shampoo. Massaggiate delicatamente capelli e cuoio capelluto. Per maggiore efficacia, lasciate posare in posa sui capelli avvolti in una salvietta calda per 30 minuti.

Per via orale: 1 cucchiaio al giorno al momento dei pasti apporta 2,5g d’Omega 3, 8g d’Omega 6 e 2g d’Omega 9.

Olio da massaggio anti-stress (per il corpo e la mente): Miscelate 25ml d’olio di canapa + 25ml d’olio di nocciolo d’albicocca + 20 gocce d’olio essenziale di mandarino + 10 gocce d’olio essenziale di Petitgrain + 5 gocce di vitamina E (potete sostituire il Petitgrain con olio essenziale di arancia dolce o lavanda).