È importante scegliere un prodotto che pulisca il bagno in modo efficace, senza danneggiarlo. Se si pulisce il bagno con un detergente specifico, questo deve rimuovere lo sporco ed essere efficace contro il calcare, ma allo stesso tempo è importante che sia sicuro e il più ecologico possibile.

Come scegliere un buon prodotto che abbia tutte queste caratteristiche? Ci viene in aiuto un test di Altroconsumo.

Altroconsumo ha condotto un test su 15 detergenti per il bagno, valutandoli in base a diversi parametri, tra cui l’efficacia sullo sporco, la rimozione del calcare, la sicurezza e l’impatto ambientale. Di ogni campione è stato valutato anche il costo al litro (aspetto che dovremmo sempre considerare quando acquistiamo un prodotto).

Come precisa Altroconsumo, i detergenti per il bagno vengono testati ogni 2 anni, aggiornando i test precedenti: eliminando i prodotti usciti dal mercato e integrando le nuove versioni, includendo allo stesso tempo i nuovi prezzi.

Pertanto, questo test include contemporaneamente i prodotti che esistono dal 2017 fino a quelli più recenti che risalgono a marzo 2022. Come si legge nella rivista:

“A partire dal 2023 abbiamo deciso di escludere i prodotti disinfettanti (per legge definiti come “Presidi medico chirurgici”) da tutti i nostri test sui detersivi per la pulizia della casa e per il bucato: la loro funzione biocida non è necessaria negli spazi domestici ed è inquinante, così da renderli sconsigliabili a priori nelle faccende di casa”.

Come sono stati valutati i detersivi per il bagno

Ogni prova condotta in laboratorio su ciascun prodotto ha avuto un peso differente:

l’efficacia nella rimozione dello sporco tipico del bagno e del calcare è quella più importante che è stata considerata per il 70%

è quella più importante che è stata considerata per il 70% l’impatto ambientale pesa per il 20% e si basa sulla valutazione dell’imballaggio e sugli ingredienti presenti nella composizione del prodotto (sono stati considerati in particolare quelli tossici per l’ambiente acquatico, scarsamente biodegradabili o bioaccumulabili)

pesa per il 20% e si basa sulla valutazione dell’imballaggio e sugli ingredienti presenti nella composizione del prodotto (sono stati considerati in particolare quelli tossici per l’ambiente acquatico, scarsamente biodegradabili o bioaccumulabili) Etichetta , pesa per il 5%

, pesa per il 5% Sicurezza del prodotto, pesa per il restante 5%

La classifica dei detersivi per il bagno

In cima alla classifica come miglior prodotto del test ma anche come miglior acquisto c’è un prodotto venduto da Lidl, il brillantante anticalcare W5. Questo dato può sorprendere perché si tratta di uno dei prodotti più economici ma, come abbiamo visto in altri test, la qualità non sempre va di pari passo con i prezzi più alti.

Al secondo posto, solo per un punto, troviamo l’Esselunga anticalcare e in terza posizione l’Ace bagno brillantante formula anticalcare, tutti giudicati di qualità ottima.

Di qualità buona, invece, sono risultati:

SONETT DETERGENTE PER BAGNI (migliore scelta green)

BREF BRILLANTE BAGNO ANTICALCARE PRONATURE

WINNI’S ANTICALCARE

DEXAL (EUROSPIN) SCIOGLICALCARE

ESSELUNGA PER CHI AMA LA NATURA BAGNO (migliore scelta green)

VERDE OFFICINA DETERGENTE BAGNO MOUSSE

AMUCHINA BAGNO IGIENIZZANTE ANTICALCARE

COOP CASA ANTICALCARE

BIOPURO BAGNO E SANITARI

Di qualità media: