Le patate hanno un indice glicemico molto alto e sono sconsigliate quando si è a dieta, ma esistono alcuni metodo per abbassare questo valore.

Esistono delle strategie, sviluppate dai nutrizionisti, per ridurre l’indice glicemico dei cibi ed in particolare delle patate. La cottura infatti è un elemento fondamentale per innalzare oppure abbassare l’IG.

Le patate in particolare presentano un indice glicemico molto più alto rispetto alla pasta e al pane, pari a 105 che deriva in gran parte dall’amido, che viene completamente digerito dal nostro corpo. Esistono però alcuni trucchi per ridurre questo parametro e mangiare le patate anche se si è a dieta o si soffre di diabete.

Per prima cosa fate attenzione quando scegliete le patate. Evitate tuberi che sono maturati troppo e non conservateli a lungo in dispensa perché in questo modo l’indice glicemico aumenta inesorabilmente. Meglio puntare sulle patate novelle, tenere, appena raccolte e con una buccia sottile.

Un altro modo per neutralizzare l’indice glicemico? Fate bollire le patate e poi mangiatele fredde. Cuocendo i tuberi in acqua calda, l’amido forma un gel, mentre l’IG si abbassa, rendendo questo ortaggio più dietetico e facilmente digeribile. Infine ricordatevi sempre di accompagnarle con dei cibi proteici e ricchi di fibre, come legumi, verdure di stagione, ma anche carne bianca e pesce, in grado di rallentare l’assorbimento dei carboidrati.