La dieta 80/20 è un regime alimentare ideato dalla chef australiana Teresa Cutter, molto apprezzata nel campo della nutrizione. Autrice del bestseller The 80/20 Diet, la Cutter si è basata sul cosiddetto Principio di Pareto, che nel 1897 indicava che l’80% della ricchezza mondiale era nelle mani del 20% degli esseri umani. Una legge che può essere applicata a molti settori, compreso quello dell’alimentazione.

Una dimostrazione di ciò è la dieta 80/20, che si basa sul fatto che l’80% della dieta giornaliera dovrebbe essere composto da alimenti salutari, mentre il restante 20% può essere riservato agli alimenti che si preferiscono.

Questa dieta ha quindi una certa flessibilità, ma ci sono comunque delle linee guida, a partire dalla moderazione nel consumo di alcol. Un bicchiere di vino è consentito, certo, ma bisogna sapersi contenere e non esagerare.

Qual è, invece, il cibo sano di cui si parlava prima? Teresa Cutter fa sapere che l’80% del fabbisogno nutrizionale giornaliero dovrebbe essere soddisfatto mangiando alimenti a km 0 (biologici e non sottoposti a processi di raffinazione). Indispensabile consumare frutta e verdura fresche.

Inutile dire che, come in ogni dieta che si rispetti, un ruolo fondamentale è svolto dalla forza di volontà delle persone. Senza di essa, purtroppo, non si va molto lontano. Altrettanto importante è consultare sempre il proprio medico di base prima di decidere di affrontare qualsiasi dieta. Infatti, non tutti possono permettersi il “lusso” di seguire particolari regimi dietetici. È sempre bene accertarsi delle proprie condizioni di salute prima di intraprendere questo passo.