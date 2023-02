A febbraio è possibile perdere peso seguendo la Dieta della Luna. Si tratta di un regime alimentare che permette di perdere peso fino a due chili in un giorno eliminando i liquidi in eccesso. Ma come funziona? Innanzitutto bisogna seguire il calendario lunare, per cui è utile conoscere quello del mese di febbraio 2023.

1- 4 febbraio Luna Crescente

5 febbraio Luna Piena

6-12 febbraio Luna Calante

13 febbraio Ultimo quarto

14- 19 febbraio Luna Calante

20 febbraio Luna Nuova

21-26 febbraio Luna Crescente

27 febbraio Primo Quarto

28 febbraio Luna Crescente

La dieta della luna è una dieta detox che prevede una fase di digiuno durante la quale si assumono solo liquidi, che può durare fino a 3 giorni. Il digiuno viene inaugurato quando inizia la fase lunare e deve essere seguito per 24 ore. Vengono poi banditi i cibi solidi e viene dato il via libera solo ai liquidi, come frullati o centrifugati.

Questa dieta prevede un primo giorno di digiuno che coincide con la Luna Nuova e un secondo giorno di alimentazione liquida al primo quarto di Luna; il terzo e il quarto giorno sono previsti con l’arrivo della Luna Piena e dell’ultimo quarto di Luna.

L’obiettivo è ripulire il corpo dalle tossine e ripristinare l’equilibrio. Dopo alcuni giorni senza cibo ci si sentirà più leggeri, ma è importante non farlo troppo a lungo o troppo spesso perché ciò potrebbe causare stanchezza o mal di testa.

La dieta della luna è un ottimo modo per rimettere in forma il corpo e ridurre la cellulite, la ritenzione idrica e altri effetti indesiderati dell’aumento di peso.

Durante le 24 ore di digiuno, bevete molta acqua, accompagnata da succhi di frutta e centrifugati di verdure. Nella fase di Luna calante seguite uno schema alimentare ipocalorico e con l’arrivo della Luna nuova bevete solo tè verde e tisane. Con la Luna crescente eliminare i dolci ed evitare i pasti dopo le 18.00.

Ma quale sarebbe il legame tra la perdita di peso e la Luna? A favorire la perdita di peso sarebbe l’influenza delle fasi lunari, che possono anche controllare il nostro peso, attraverso l’acqua contenuta nel nostro corpo.

Con questo regime alimentare si riesce a depurare lo stomaco, l’intestino e il fegato, eliminando le tossine in eccesso. Di conseguenza, è possibile combattere la cellulite e la ritenzione idrica.

La dieta della Luna non è però adatta a tutti, perché comporta una drastica riduzione di proteine, grassi e carboidrati. Attenzione: se si soffre di pressione bassa o di diabete è sempre bene consultare il proprio medico prima di iniziare questo piano alimentare.