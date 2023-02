L’ipertensione è una malattia silenziosa. Ciò significa che di solito non ci sono sintomi specifici che avvertono il paziente che la pressione arteriosa è superiore alla norma, a parte qualche sporadico mal di testa o palpitazioni occasionali. Di solito ci si accorge di essere ipertesi misurando casualmente la pressione arteriosa nello studio medico o dal farmacista.

La pressione sanguigna viene misurata con uno sfigmomanometro, un dispositivo che misura la pressione sanguigna. Assomiglia a uno stetoscopio e utilizza un bracciale per premere sul braccio ed esercitare una pressione. Il braccio viene tenuto in verticale o all’altezza del cuore, a seconda del dispositivo utilizzato.

L’intervallo raccomandato per la pressione arteriosa negli adulti è compreso tra 120/80 e 130/85 mmHg per la massima e 70-80 mmHg per la minima. L’intervallo normale è considerato da 115/75 a 145/90 mmHg, mentre il limite superiore è considerato superiore a 140/90 mmHg.

La pressione arteriosa nei bambini di età inferiore ai 18 anni deve essere mantenuta inferiore a 120/80 mmHg e superiore a 130/85 mmHg (compresi). Nei bambini di età compresa tra i 9 e i 18 anni, la pressione arteriosa deve essere mantenuta tra 120-130/85 mmHg (inclusi).

L’ipertensione è una malattia che negli ultimi anni è diventata molto diffusa e pericolosa. Infatti, può causare altre malattie che interessano l’intero organismo: il sistema cardiovascolare, il sistema cerebrovascolare, il sistema renale e gli occhi. Pertanto, è molto importante diagnosticare precocemente e trattare correttamente l’ipertensione per evitare che si sviluppi in altre malattie.

La dieta per l’ipertensione

La dieta per l’ipertensione ha diversi obiettivi. Uno di questi è la riduzione dei grassi, riducendo gli alimenti che contengono grassi e colesterolo. Se siete obesi o in sovrappeso, potreste dover ridurre drasticamente la quantità di grassi nella vostra dieta scegliendo frutta e verdura in grandi quantità.

Il vero nemico della pressione arteriosa a tavola, tuttavia, è il sodio. Questo si trova sotto forma di sale da cucina, ma non solo. Infatti, molte persone non si rendono conto che la maggior parte degli alimenti che si consumano normalmente contengono sodio, anche se in forme e nomi diversi: cloruro di sodio, glutammato di sodio e bicarbonato di sodio sono tutti potenzialmente pericolosi per l’iperteso.

Quando si leggono diciture simili a queste nelle etichette degli alimenti, bisogna fare attenzione a non aggiungere sale al cibo che si sta per consumare.

La persona ipertesa non deve abolire del tutto il sale. Piuttosto, è importante che eviti di aggiungere sale da cucina agli alimenti che sono già di per sé salati. È bene che chi soffre di pressione alta eviti o riduca anche l’assunzione di alcuni alimenti ad alto contenuto di sodio, come ad esempio:

i cibi in scatola, che notoriamente sono conservati con il sale

i dadi per le minestre

i formaggi stagionati, ai quali è più indicato preferire quelli freschi, anche per il basso contenuto di colesterolo

le salse tipo ketchup e similari

gli insaccati

i dolci industriali

in generale tutto ciò che è evidentemente pieno di sale (patatine fritte, mais tostato, arachidi salate, ecc.)

Per quanto riguarda il sale, è possibile utilizzare spezie e aromi più gustosi e meno pericolosi per l’organismo. Ad esempio, cipolle, aglio, rosmarino, peperoncino e salvia.

Tuttavia, evitate le preparazioni arrosto che indicano chiaramente l’aggiunta di sale nella loro composizione. Inoltre, ricordate che riducendo gradualmente l’assunzione di sale vi abituerete a mangiare con meno sale e non vi peserà più.

Se proprio non riuscite a farne a meno, oggi esistono in commercio tipi di sale a basso contenuto di sodio; rivolgetevi al vostro cardiologo e fatevi consigliare quello più adatto a voi.