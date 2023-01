Un recente studio ha rivelato che la dieta mediterranea, ricca di metaboliti fenolici, è in grado di preservare la salute cardiovascolare. I ricercatori hanno scoperto che questa dieta è associata a una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari e di ictus in pazienti che avevano già subito attacchi cardiaci o ictus.

Il punteggio ideale per la salute cardiovascolare (ICVH) è un nuovo modo per migliorare la salute generale e ridurre i decessi per malattie cardiache.

L’American Heart Association (AHA) ha proposto questo punteggio nel 2010 per migliorare la salute generale e ridurre i decessi per malattie cardiache. Il punteggio ICVH si basa su sette parametri, tra cui l’indice di massa corporea (BMI), una dieta sana, un’attività fisica adeguata e il non fumare, oltre a fattori di salute favorevoli come glicemia, colesterolo e livelli di pressione sanguigna normali.

È utile per le persone che hanno un rischio elevato di CVD a causa di abitudini malsane come il fumo o la mancanza di attività fisica. Aiuta a capire come il proprio stile di vita possa influire sulla salute del cuore e ad apportare modifiche per migliorarla.

La salute cardiovascolare e l’alimentazione sono strettamente collegate, poiché i nutrienti e le sostanze fitochimiche ricavate dalla dieta svolgono un ruolo significativo nella prevenzione o nell’incidenza delle malattie cardiovascolari.

Diversi studi hanno rivelato che la dieta mediterranea (MedDiet), basata su un elevato apporto di noci, legumi, frutta, verdura, olio extravergine di oliva e quantità moderate di vino, riduce il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

La dieta mediterranea è ricca di antiossidanti come le vitamine C ed E e i flavonoidi che contribuiscono ad abbassare i livelli di pressione sanguigna.

Un recente studio di Food Research International ha identificato e quantificato i dati dello studio PREDIMED, uno studio clinico multicentrico di cinque anni che ha esaminato l’effetto della dieta tradizionale MedDiet sulla prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari.

In Spagna sono stati reclutati 7.447 partecipanti tra ottobre 2003 e dicembre 2010. Il presente studio ha incluso 200 partecipanti selezionati in modo casuale dal centro di reclutamento PREDIMED-Hospital Clinic di Barcellona, Spagna. I dati hanno rivelato che la dieta MedDiet era correlata ai metaboliti fenolici, che possono migliorare la salute cardiovascolare.

I risultati suggeriscono che la dieta MedDiet può essere una strategia efficace per prevenire le malattie cardiovascolari nelle persone con fattori di rischio esistenti e ad alto rischio di sviluppare malattie cardiache.

In particolare, i ricercatori hanno scoperto che una maggiore aderenza alla dieta MedDiet era associata a un aumento dei bacteroideti, come il genere Prevotella, nell’intestino, coinvolti nel metabolismo dei polifenoli. Ciò suggerisce che livelli più elevati di questi batteri possono essere protettivi contro le malattie cardiache.

Tuttavia, nonostante i suoi punti di forza, questo studio presentava alcuni limiti. Per esempio, il campione di studio comprendeva solo individui mediterranei anziani ad alto rischio di sviluppare malattie cardiache. Pertanto, prima di poter trarre conclusioni sul ruolo della dieta mediterranea nella salute cardiovascolare, è necessario condurre ulteriori ricerche su un campione più ampio.