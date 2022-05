La prova costume è ormai dietro l’angolo e non possiamo più nasconderci dentro maglioni extra large o giacche dai tagli strategici: è il momento di prepararsi all’estate!

Siamo arrivati alle settimane decisive per chiunque stia seguendo una dieta con lo scopo di perdere peso, soprattutto nel caso si siano accumulati chili di troppo durante la stagione invernale.

Per smaltire in poco tempo qualche chiletto, ci sono alcuni consigli che si possono seguire senza troppe rinunce, semplicemente correggendo certe abitudini. Intanto, è bene lavorare fissando un obiettivo e il tempo in cui lo si vuole raggiungere, cercando di registrare per ogni pasto quello che mangiamo. Quindi, è consigliabile eliminare i piatti più complessi (e carichi di grassi) a vantaggio di piccoli spuntini sani nell’arco della giornata.

La colazione, è un momento fondamentale anzi irrinunciabile della quotidianità perché sazia e permette di arrivare al pranzo senza attacchi di fame. A ogni pasto, inoltre, è buona abitudine consumare proteine, per esempio quelle contenute nelle carni magre, nelle uova, nelle noci oppure nei legumi. Per aiutare la perdita di peso è bene anche ridurre l’alcol, così come le bevande zuccherine, i cibi trasformati e i passaggi al fast food.

Le regole da seguire: cosa mangiare e cosa evitare

La prima regola da seguire è legata a quello che mangiamo e beviamo. In generale, per dimagrire e per fare in modo che il nostro organismo bruci più di quello che assumiamo, dobbiamo limitare le calorie introdotte giornalmente.

Questo non significa fare la fame o sottoporsi a regimi dietetici a dir poco estenuanti – e controproducenti – ma seguire una dieta equilibrata e varia e limitare l’assunzione di alcuni cibi che favoriscono la ritenzione idrica e il gonfiore, seguendo una dieta povera di sale e incrementando l’assunzione di bevande e alimenti diuretici (acqua, centrifughe, estratti di frutta e verdura).

Con l’avvicinarsi dell’estate quindi, sarebbe bene assumere un regime alimentare ad hoc, che agevoli il dimagrimento e favorisca un naturale effetto drenante. Ecco nello specifico, alcuni alimenti dalle proprietà detox da assumere con costanza per evitare sensazione di gonfiore e pesantezza e perdere peso più velocemente e in modo sano.

Mangia frutta e verdura 5 volte al giorno

Includi frutta e verdura in abbondanza nella tua dieta. Le verdure, in particolare, hanno poche calorie, ti riempiono, forniscono al tuo corpo importanti vitamine e sostanze vitali. Con il motto “5 al giorno”, l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) raccomanda di mangiarne quotidianamente 5 porzioni suddivise tra frutta e verdura.

E per incentivare nel proseguire con un regime alimentare corretto, può essere utile tenere traccia anche del peso perso. Fornirà un dato oggettivo sui progressi, invogliando a impegnarsi ancora.