Il corpo di un adulto è composto dal 55% al 60% di acqua, che corrisponde a circa 40 litri in una persona di 70 kg. In caso di temperature normali, per ogni chilo di peso corporeo dovresti bere quotidianamente circa 35-40 ml d’acqua, ovvero almeno 2-3 litri.

Gli alimenti contenenti un’elevata quantità di acqua contribuiscono in modo significativo al tuo bilancio idrico. Un’alimentazione mediamente sana ti permette di assumere quotidianamente circa il 25-30% di acqua tramite gli alimenti.

Aiutano a dimagrire

Gli alimenti ricchi di acqua hanno per lo più poche calorie, ma molto volume. Soprattutto le verdure, ti forniscono una buona dose di fibre che si gonfiano nello stomaco e ti aiutano a mantenere il tuo deficit calorico, un presupposto fondamentale per dimagrire.

Acqua biologica e dieta

Ma perché l’acqua biologica ha un ruolo così determinante per il mantenimento di un sano peso corporeo? Il motivo principale è che questa acqua contenuta negli alimenti determina un maggiore senso di sazietà durante il pasto. Pertanto, più un pasto è ricco di acqua biologica e più si riesce a ridurre l’apporto energetico, contribuendo in questo modo a controllare il peso.

Negli alimenti, la quantità di acqua è molto variabile: il cibo fresco e “vivo”, per esempio, contiene più acqua di un prodotto alimentare. Questo perché, per aumentarne la conservabilità, un prodotto alimentare deve avere un volume basso di acqua.

I cibi che contengono più acqua biologica sono comunque i vegetali e la frutta (75-95%). Ma anche nei cereali integrali e nei legumi la quantità è considerevole, poiché, una volta tenuti in ammollo prima della loro cottura, recuperano il quantitativo di acqua.

Gli alimenti di origine animale come carne rossa e bianca, salumi e formaggi stagionati contengono, invece, minori dosi di questo prezioso alimento. Una riduzione dell’acqua nell’alimento stimola l’appetibilità e riduce la sazietà.

Ecco una lista di alimenti ricchi di acqua, include frutta e verdura contenenti almeno il 90% di acqua, ma questi sono solo alcuni dei molti cibi super idratanti.

Ecco i nostri 20 preferiti:

Cetrioli 97%

Anguria 96%

Insalata iceberg 96%

Lattuga 95%

Pomodori 95%

Siero del latte 94%

Cavolo cinese 94%

Ravanelli 94%

Zucchine 94%

Asparagi verdi 94%

Songino 93%

Funghi champignon 93%

Asparagi bianchi 93%

Sedano 92%

Melanzane 92%

Bietola 92%

Spinaci 92%

Fragole 91%

Rucola 91%

Papaia 90%

Spesso la percentuale d’acqua della maggior parte degli alimenti viene erroneamente sottovalutata, infatti la frutta e la verdura fresche ne contengono più del 50%. Seguire una dieta equilibrata ricca di verdure è sempre la scelta giusta!