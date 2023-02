La Commissione europea ha intimato ai propri dipendenti di disinstallare TikTok dai dispositivi aziendali e da quelli personali che utilizzano le app aziendali.

Il timore era che le informazioni degli utenti venissero convogliate a Pechino, violando la privacy. La stessa Commissione europea ha denunciato questa situazione, citando un recente divieto negli Stati Uniti, dove è stato vietato su smartphone e tablet utilizzati da dipendenti statali e federali.

Ora, allo staff è stato chiesto di fare questa “pulizia” il prima possibile e non oltre il 15 marzo, e chi non può rinunciare ai propri account su TikTok potrà comunque continuare a usarlo, ma solo su dispositivi personali, assicurandosi che tutti i documenti relativi al suo lavoro siano stati eliminati.

“Siamo delusi da questa decisione, che riteniamo basata su pregiudizi piuttosto che su fatti”, ci ha detto un portavoce di TikTok. Per mettere le cose in chiaro, abbiamo contattato la Commissione per spiegare le nostre politiche di protezione dei dati e rassicurarla sul nostro impegno a proteggere la privacy di 125 milioni di persone ogni mese.

Continuiamo a migliorare il nostro approccio alla sicurezza dei dati, anche attraverso la creazione di tre centri dati in Europa dove le informazioni degli utenti vengono archiviate localmente. L’accesso dei dipendenti e minimizzando il flusso di dati al di fuori dell’Europa».