La distensione addominale è caratterizzata dall’aumento del volume dell’addome, che in termini popolari viene riassunta più semplicemente come sensazione di “pancia gonfia”, causata dall’accumulo di gas o liquido all’interno dei visceri addominali.

La distensione addominale può avere cause diverse, ma tra le più comuni e normalmente benigne è possibile ricordare:

Normale accumulo di gas: è condizione comune deglutire aria durante il pasto (a maggior ragione in caso di consumo di bevande gassate), così come una modesta produzione intestinale risultato dei normali processi di digestione.

Questi gas tendono all’accumulo e a determinare la distensione “oltre il normale” dei visceri. Normalmente il gas presente in eccesso viene eliminato attraverso i meccanismi di eruttazione e flatulenza, perciò nel momento in cui questo non avviene, tutta l’aria non eliminata si accumula.

Dieta sbilanciata ed obesità, spesso caratterizzata dall’assunzione di pasti troppo abbondanti, alimenti scarsamente digeribili e abuso di sostanze irritanti per l’intestino come il caffè e l’alcol.

Aerofagia: durante i pasti, soprattutto se consumati in maniera rapida, il soggetto tende a deglutire aria in eccesso. Quest’ultima si accumula nel tubo digerente causandone la sovradistensione.

Stitichezza: il rallentamento della motilità intestinale fa accumulare materiale nel lume intestinale portandone ad una naturale distensione.

Intolleranze alimentari: seppure meno comuni di quanto si crede, consistono nell’incapacità dell’intestino di digerire determinati alimenti a causa ad esempio della mancanza di alcuni enzimi digestivi. Chi soffre di intolleranza al lattosio ad esempio, presenta spesso e volentieri una condizione di distensione addominale con sintomi di accompagnamento quali crampi, diarrea o stipsi.

Sindrome del colon irritabile: condizione idiopatica che causa sintomi di irritazione intestinale come gonfiore, dolore addominale, stipsi o diarrea.

Infezioni e intossicazioni gastrointestinali, come ad esempio l’influenza intestinale (gastroenterite virale) o tossinfezioni come la listeriosi.

Alterazione della flora batterica intestinale: una dieta povera di fibre, così come l’assunzione di farmaci antibiotici per lungo tempo, può determinare una alterazione della flora microbica intestinale per cui si possono manifestare sintomi intestinali come gonfiore, crampi e diarrea.

Sovraccrescita batterica intestinale (SIBO – Small Intestinal Bacterial Overgrowth): se la flora microbica del colon arriva a colonizzare anche l’intestino tenue, può produrre notevoli quantità di gas che determinano la distensione addominale.

Alimenti da evitare

Tra i cibi potenzialmente responsabili del gonfiore i più comuni sono:

Alcolici e bibite gassate

Prodotti lievitati

Cibi fritti e troppo grassi

Formaggi stagionati

Dolci

Anche frutta, verdura e legumi sono talvolta responsabili di gonfiore, ma è necessario e sufficiente abituarsi ad un consumo regolare ed abbondante in modo molto graduale (tutte e tre le categorie di alimenti sono pilastri di una dieta sana);

nel caso di soggetti particolarmente sensibili è poi possibile adottare qualche cautela in più, ad esempio consumando legumi privi di buccia ed evitando alcuni specifici ortaggi/frutti particolarmente a rischio (per la presenza di zuccheri o altre molecole).

Cura, rimedi e prevenzione

Qualora la distensione addominale sia causata da una vera e propria patologia il trattamento è ti tipo causale, ovvero mirato alla rimozione della causa sottostante.

Nel caso in cui la distensione addominale sia invece da riferirsi ad un semplice episodio temporaneo causato da un disturbo funzionale, si può fare ricorso ai seguenti accorgimenti terapeutici: