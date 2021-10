I disturbi del sonno sono diversi e tutti molto fastidiosi, in quanto non permettono il giusto riposo facendo sì che le nostre giornate si trasformino in un vero e proprio incubo. Tuttavia per tutti questi disturbi ci sono degli ottimi rimedi naturali che consistono nel bere dei succhi ogni giorno prima di andare a letto. I disturbi più frequenti sono l’insonnia, l’apnea notturna, la sindrome delle gambe stanche ed il bruxismo. Per ognuno di questi disturbi c’è un succo diverso, vediamo quali sono e come prepararli.

L’insonnia è un disturbo che conosciamo tutti. Gli insonni non si addormentano facilmente e quando riescono a prendere sonno, dormono comunque per un periodo limitato. É provato che circa il 30% di noi soffre di questo disturbo che è causato da una forte carenza di magnesio, un minerale che rilassa naturalmente muscoli e nervi facilitando il sonno. Per combattere l’insonnia, dunque si può bere un succo ricco di magnesio preparato con verza, spinaci, lattuga, mele verdi, zenzero e limone. Bisogna solo tagliare in pezzi piccoli e frullare insieme tutti gli ingredienti.

L’apnea notturna è un disturbo del sonno molto grave, chi soffre di questo problema infatti, subisce un blocco respiratorio che può indurre anche alla morte. Il malanno è spesso causato da uno scarso apporto di fibre nella propria dieta. Per combattere questo grande malessere del sonno dunque è bene bere un succo a base di fibre fatto con sedano, pere asiatiche, carote, zenzero e limone. Un’altro disturbo frequente del sonno è quello delle gambe stanche. Questo fastidio si manifesta con la necessità di muovere le gambe quando si è sdraiati, la causa del disturbo è la carenza di ferro e magnesio.

Per combattere questo fastidio bisogna dunque reintegrare questi due importantissimi minerali, per farlo si può bere tutti i giorni prima di dormire, un succo preparato con asparagi, broccoli, sedano, finocchio, prezzemolo, mela verde e limone. Ultimo malessere, ma non meno importante è il bruxismo.

Questo disturbo consiste nel digrignare i denti durante il sonno ed è causato dalla mancanza di calcio, vitamina B5 e magnesio. Per combatterlo è utile bere tutti i giorni, meglio se prima di andare a letto, un succo fatto con carote, sedano, spinaci, prezzemolo, ananas e limone.