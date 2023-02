Se vi capita spesso di divagare con la mente, di essere un po’ assorti e un po’ distratti, non preoccupatevi. Non c’è bisogno di chiedersi cosa vi passa per la testa: perdersi nei pensieri potrebbe addirittura farvi bene.

Divagare con la mente…

Gli orientali la chiamano Monkey mind, mente di Scimmia, e usano questo termine in modo un po’ dispregiativo.

Ci sono anche studiosi occidentali che ritengono che divagare con la mente possa portare all’infelicità o alla depressione (uno studio dello psicologo Daniel Gilbert dell’Università di Harvard sulle persone che si ritrovano, da svegli, a pensare a cose che nulla hanno a che vedere con quello che stanno facendo).

Ma in realtà questo senso di distacco da noi stessi e dal mondo circostante potrebbe essere benefico, portando a un approccio più rilassato alla vita e a una maggiore creatività.

Abbiamo già scritto che la cosa più importante che possiamo comprare è il tempo. Questo comprende anche il tempo per non fare nulla, che ha anche dei vantaggi! Molti occidentali considerano il lasciar vagare la mente in pensieri improduttivi come una sorta di spreco o di peccato, ma potrebbe essere un bene per noi.

Liberare la mente è strategico

Il pensiero creativo e strategico ci viene spesso incontro nei momenti di tranquillità, quando la nostra mente non è occupata da altre cose.

Quando facciamo esercizio fisico, ad esempio correndo o andando in bicicletta, la fatica può aiutarci a pensare ai problemi in modo diverso.

Di conseguenza, la vera sfida è riuscire a liberare la mente, a far fluire i pensieri spontanei e a entrare in spazi mentali più riflessivi.

Non esiste un unico modo per raggiungere questo obiettivo, ma ci si può concentrare sul tenere a bada le distrazioni e sul portare a termine i singoli compiti con eccellenza.

Mindwandering: stimola la creatività e migliora l’umore

Secondo gli scienziati, il mind wandering, noto anche come “il divagare con la mente”, è un modo di simulare il reale e di creare per noi stessi un kit di informazioni che influenzerà le nostre decisioni e idee future.

Divagare con la mente è uno stato di serendipità, che ci permette di cogliere indizi e possibilità dal mondo che ci circonda. Una mente aperta ha maggiori probabilità di provare emozioni e di elaborarle. Sebbene vi siano ricerche scientifiche contrastanti sull’argomento, per alcune persone sperimentare ed elaborare le emozioni può anche essere un modo per ridurre l’ansia.