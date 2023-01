Solo pochi giorni fa abbiamo riportato la notizia che l’Unione Europea ha approvato l’uso della farina di grillo negli alimenti. Ora l’elenco degli insetti che possono essere commercializzati in Europa vede un nuovo ingresso: le larve del verme da farina.

Sì, è difficile – anzi, molto difficile da immaginare – che possiate trovare un cibo del genere nel vostro piatto: Eppure è qualcosa che accadrà nei prossimi anni (o mesi).

Secondo le più recenti linee guida dell’UE, le larve potranno muoversi liberamente all’interno dei sistemi di produzione alimentare entro il gennaio 2023.

Una decisione presa dall’UE per rendere la produzione alimentare più sostenibile e incorporarla nella vita quotidiana delle persone.

È importante essere aperti al cambiamento, ma non tanto da perdere di vista ciò che è veramente importante: il bene comune.

Tuttavia, per molte persone sarà difficile abituarsi all’idea che le larve della farina possano nascondersi nei prodotti presenti sugli scaffali dei supermercati.

Il minor verme (Alphitobius diaperinus, questo il nome scientifico) è il quarto tra gli insetti che l’Unione Europea ha autorizzato sul mercato comunitario, dopo le larve del tenebrione mugnaio, le locuste e, come si accennava, i grilli.

Le larve si trovano in vendita in diversi formati, tra cui congelati, essiccati e in polvere. Il loro trattamento è stato autorizzato solo per un’importante azienda francese.

Tra gli alimenti comuni in cui potremo trovare l’Alphitobius diaperinus ci sono pane, cracker, grissini, barrette ai cereali, minestre, miscele per prodotti da forno, siero di latte in polvere, prodotti a base di pasta (sia fresca sia farcita), burro di arachidi, preparati a base di carne e prodotti a base di cioccolato, integratori alimentari.