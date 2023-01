La malattia di Alzeheimer, che colpisce più di 600.000 italiani, è caratterizzata dalla formazione di pericolose placche nel cervello.

Ma secondo un gruppo di scienziati della Tuft University del Massachusetts, negli Stati Uniti, esistono due composti naturali che possono contribuire a ridurre il rischio di Alzheimer: i flavonoidi e il resveratrolo. La buona notizia è che entrambi sono presenti in bevande popolari come il vino rosso o il cioccolato

Due bevande contro l’Alzheimer

Il team della Tufts University ha scoperto che le catechine presenti nel tè verde e il resveratrolo, presente nel vino rosso, inibiscono la crescita delle placche amiloidi, una proteina che si aggrega nel cervello e distrugge le cellule neurali, causando i sintomi della malattia di Alzheimer, come la perdita di memoria e la confusione.

Lo stesso team aveva precedentemente scoperto che anche l’herpes virus svolge un ruolo nella formazione delle placche nel cervello.

Per verificare la loro teoria, gli scienziati hanno costruito un modello 3D di cellule cerebrali umane vive e hanno testato 21 diversi composti che ritenevano potessero rallentare la progressione dell’Alzheimer.

“Trovare un composto in grado di ridurre le placche indipendentemente dalla componente dell’Herpes virus è importante perché dimostrerebbe che i pazienti affetti da Alzheimer potrebbero migliorare, indipendentemente dalla causa della malattia”, afferma la professoressa Dana Cairns, uno degli autori dello studio.

Alzheimer: il tè verde e il vino rosso prevengono la formazione di placche

Lo screening iniziale di 5 composti – il tè verde, il resveratrolo, la curcumina della curcuma, il farmaco per il diabete metformina e un composto chiamato citicolina – ha rivelato che tutti hanno la capacità di prevenire la formazione di queste placche.

Tutte e 5 le sostanze hanno impedito la formazione della placca. Tuttavia, i composti del tè e il resveratrolo sono stati più efficaci degli antivirali nel farlo senza effetti collaterali.

Precedenti ricerche hanno dimostrato che le catechine (molecole presenti nelle foglie di tè verde) hanno proprietà antiossidanti e il loro potenziale utilizzo come trattamento del cancro.

È stato dimostrato che il resveratrolo, che si trova nel vino rosso e in alcuni frutti come l’uva, i mirtilli e i mirtilli rossi, nonché nelle arachidi, nei pistacchi e nel cacao, ha proprietà anti-invecchiamento. Gli autori dello studio ritengono che sia il resveratrolo (presente nel vino rosso) sia la quercitina possano svolgere un ruolo contro il morbo di Alzheimer.

I primi risultati della ricerca

Tuttavia, i risultati riportati in questo studio devono essere confermati da una sperimentazione clinica, che determinerebbe se i risultati sono validi nei pazienti. l test di bio-disponibilità è il passo successivo per determinare se questi composti possono essere utilizzati come integratori alimentari.

Inoltre, i ricercatori non sono ancora sicuri che possano attraversare la barriera emato-encefalica in quantità sufficienti per essere efficaci contro l’Alzheimer.

I ricercatori suggeriscono di prendere in considerazione la possibilità di includere nella propria dieta il tè verde e gli alimenti ricchi di resveratrolo, come l’uva o i mirtilli.

Se il vostro medico vi dà il via libera: “Anche se è utile poter adottare misure come queste, che potrebbero prevenire la neurodegenerazione, è sempre bene consultare il proprio medico prima di apportare modifiche sostanziali alla dieta”, suggerisce il professor Cairns.