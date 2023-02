E’ morto a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore TV, autore, sceneggiatore tra i più noti e influenti della TV italiana. Aveva 84 anni e lo ha comunicato il suo ufficio stampa. Soprattutto attraverso i suoi programmi, Costanzo ha fatto letteralmente la storia della televisione italiana, soprattutto attraverso il “Maurizio Costanzo Show” o programmi come “Buona Domenica”.

«Gli animali sono superiori a noi in tante faccende, come la capacità di esprimere affetto, di dimostrare fedeltà, di essere sinceri e di prevaricare l’altro solo per lo stretto necessario alla sopravvivenza. L’uomo no, l’uomo prevarica per gioco, per noia, per insicurezza, per vuota ambizione. L’osservazione del mondo animale è stata per me una lezione di vita», racconta la sinossi del suo libro “Preferisco i cani (e un gatto)”.

Maurizio Costanzo era infatti molto legato agli animali e in particolare ai cani. Il suo “Preferisco i cani” non era però una presa di posizione, ma il risultato di anni di acuta e attenta osservazione del comportamento umano e di quello degli altri animali.

Costanzo ha infatti vissuto fin da bambini circondato dai cani, con cui riusciva a instaurare una vera e propria simbiosi, in particolare con i Bassotti. «I cani mi considerano uno come loro, un pari grado. E devo dire che a me non dispiace affatto», aveva dichiarato.

La passione di Maurizio Costanzo per gli animali, dunque, era profonda e genuina.