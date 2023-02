La plastica è ovunque e il problema è peggiorato negli ultimi anni. Non è solo un problema per l’ambiente, ma anche per la salute umana.

La plastica è ricavata dal petrolio, il che significa che è un prodotto di scarto tossico che non avrebbe mai dovuto essere creato. Quando la plastica entra nell’ambiente, rappresenta una minaccia per la fauna selvatica e per gli esseri umani.

La plastica è anche pericolosa per la nostra salute. Non solo inquina i nostri corsi d’acqua, ma rilascia anche sostanze chimiche nocive in qualsiasi cosa tocchi, dagli imballaggi degli alimenti ai giocattoli e ai vestiti.

Infine, la plastica si rompe in particelle microscopiche chiamate microplastiche o microbeads quando viene esposta ai raggi ultravioletti del sole o all’erosione del vento.

Questi minuscoli pezzi di plastica vengono poi ingeriti da pesci e altri animali attraverso la loro dieta, e possono essere fatali se ingeriti da animali più grandi come gli esseri umani!

Le microplastiche hanno conquistato ogni ecosistema trasportate dall’acqua e dal vento. Il mondo ne è ricoperto, dai ghiacci dell’Antartide alle profondità oceaniche, dalle vette dell’Himalaya alle foreste pluviali e alle spiagge disabitate degli atolli.

Oltre a contaminare gli ambienti naturali, da anni le microplastiche finiscono nell’acqua che beviamo, nell’aria che respiriamo e persino nel cibo che mangiamo. Senza nemmeno rendercene conto, potremmo consumare minuscoli frammenti di plastica in quasi ogni boccone.

Le microplastiche disperse in mare finiscono nella catena alimentare ingerite dai pesci che poi finiscono nei nostri piatti. Ma questo non è l’unico modo in cui finiamo per mangiare plastica.

Secondo un’indagine condotta dai ricercatori dell’Università di Cardiff, i terreni agricoli europei potrebbero essere il più grande serbatoio globale di microplastiche: si stima che tra le 31.000 e le 42.000 tonnellate di microplastiche contaminino ogni anno i terreni da cui proviene gran parte del cibo che mettiamo in tavola ogni giorno.

Il Regno Unito ha una delle più alte concentrazioni di microplastiche nei suoli agricoli di tutta Europa, con un numero di particelle di microplastica compreso tra 500 e 1.000 distribuite sul suolo ogni anno.

I fanghi di depurazione sono il sottoprodotto che rimane al termine del processo di depurazione delle acque reflue urbane. Costosi da smaltire ma allo stesso tempo molto ricchi di nutrienti organici, questi fanghi sono comunemente utilizzati come fertilizzanti organici nei terreni in Europa e negli Stati Uniti.

Ma come ci finiscono? Paradossalmente attraverso l’uso di fertilizzanti organici e dei cosiddetti fanghi di depurazione.

Qualche mese fa, l’ONG ambientalista Environmental Working Group (EWG) ha condotto un’indagine indipendente negli Stati Uniti sulla contaminazione dei terreni agricoli dovuta all’uso di fanghi di depurazione come fertilizzanti.

I risultati sono stati scioccanti: L’80% dei terreni agricoli analizzati presentava livelli rilevabili di nitrati e oltre la metà era contaminata da pesticidi o metalli pesanti come il piombo.

I risultati sollevano il dubbio che questi composti provengano dagli impianti di trattamento delle acque reflue (WWTP), che spesso si trovano vicino ai fiumi o ad altre fonti di inquinamento.

L’Animal and Plant Health Inspection Service del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha suggerito che questi livelli potrebbero essere più alti di quelli considerati sicuri per l’uomo o gli animali da ingerire, ma non ha raccomandazioni specifiche su quali livelli potrebbero essere accettabili per il consumo umano o per le colture coltivate per il consumo umano”.

Riciclare questi fanghi come fertilizzanti per i terreni agricoli non è un’azione virtuosa.

Oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue raccolgono anche scarichi industriali carichi di sostanze chimiche tossiche, come microplastiche, PFAS e metalli pesanti.

Purtroppo, sia in Europa che negli Stati Uniti, non esistono requisiti minimi per testare l’effettiva tossicità dei fanghi o per informare gli agricoltori che potrebbero utilizzare fanghi contaminati sulle loro colture.

Negli Stati Uniti, secondo le stime dell’Environmental Working Group (EWG), il 5% di tutti i campi coltivati viene utilizzato per la concimazione organica con fanghi di depurazione.

Questa pratica permette alle sostanze chimiche nocive di accumularsi nel terreno e di contaminare colture come il grano, il mais, gli ortaggi e i mangimi per il bestiame, nonché l’acqua con cui i campi vengono irrigati.

Il dramma di questo problema non riguarda solo il cibo che mangiamo, ma anche la salute dei nostri oceani. Dopo aver contaminato i terreni, alcune di queste microplastiche finiscono nei corsi d’acqua e infine nei mari e negli oceani.