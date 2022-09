Durante la stagione invernale capita spesso di imbattersi in temporali o acquazzoni che possono mettere a dura prova i nostri abiti ma soprattutto le nostre scarpe.

Per questo è bene scegliere delle scarpe che siano ben isolate e che ci consentano di essere al caldo e ben comodi anche durante le giornate più rigide e piovose. A tal proposito, esistono in commercio dei prodotti che ci consentono di poter in qualche modo impermeabilizzare le nostre scarpe e renderle quindi più resistenti.

È possibile, però, realizzare tutto questo con il fai-da-te e quindi rendere le nostre scarpe impermeabili utilizzando dei prodotti naturali.

Uno di questi è la cera d’api per impermeabilizzare le scarpe. L’uso della cera d’api per le scarpe è una tecnica che è stata utilizzata per molti anni e funziona davvero. Bisogna però essere consapevoli che questa tecnica comporta dei rischi. La cera può lasciare segni sulla superficie delle scarpe e il calore necessario per applicarla può danneggiare la pelle.

Cera d’api sulle scarpe: attenzione ai rischi

Le scarpe possono davvero variare in termini di capacità di resistere ai principali eventi meteorologici e dipende anche dal trattamento applicato durante il processo di produzione.

Come regola generale, per impermeabilizzare le scarpe scamosciate è necessario utilizzare un prodotto appositamente studiato. La pelle scamosciata può essere piuttosto sensibile, quindi per evitare di danneggiare il tessuto, compra la protezione della pelle scamosciata e segui le istruzioni sulla confezione. Quando si tratta di pelle, tuttavia, abbiamo appurato che la cera d’api per impermeabilizzare le scarpe in pelle potrebbe essere una buona soluzione.

Impermeabilizzare le scarpe con la cera d’api: come fare

Se vuoi provare la cera d’api per impermeabilizzare le scarpe, ecco come fare:

Pulisci prima le scarpe per rimuovere lo sporco. Se usi l’acqua per farlo, assicurati che le scarpe siano completamente asciutte prima di continuare.

Sciogliere la cera d’api. Questo può essere fatto in una padella sul fornello.

Applicare la cera con un asciugamano pulito. Diventerà bianco sulla superficie della scarpa mentre la applichi: non preoccuparti, è del tutto normale.

Applica del calore per sigillare la cera nella pelle. Il modo più sicuro per farlo è con un asciugacapelli. Assicurati solo di tenerlo a una buona distanza dalla scarpa per evitare il surriscaldamento della pelle.

Strofina la cera in eccesso con l’asciugamano.

Se ti stai chiedendo come impermeabilizzare le scarpe, la cera d’api è un’ottima soluzione per le scarpe fatte di pelle. Controlla sempre l’etichetta della scarpa prima di iniziare e divertiti a indossare le scarpe una volta terminato il lavoro, sapendo che rimarranno asciutte in qualsiasi condizione atmosferica.