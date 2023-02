Per perdere peso in modo efficace e ottenere il corpo che si desidera, è essenziale combinare una dieta corretta con l’esercizio fisico.

Ma i vantaggi di allenarsi a una certa ora sono ancora maggiori, poiché la ricerca suggerisce che l’esercizio fisico durante questa finestra facilita la perdita di peso. Gli studi hanno dimostrato che i processi metabolici legati ai ritmi circadiani sono attivati dalla luce solare.

Lo studio ha misurato i livelli di grasso dei partecipanti dopo una serie di sessioni di esercizio fisico intenso.

È stato rilevato che l’esercizio fisico nelle prime ore del mattino (la “fase attiva precoce”) provoca una maggiore stimolazione del metabolismo rispetto allo sforzo in altri momenti della giornata.

La tarda mattinata è l’ora d’oro per la perdita di peso, poiché stimola i processi di combustione dei grassi.

Infatti, i marcatori monitorati hanno riportato come l’attività fisica nella fase attiva riesca a stimolare la disgregazione dei grassi attraverso il calore.

Nell’articolo pubblicato su PNAS, i ricercatori sottolineano che un’ampia gamma di fattori, come gli ormoni, la temperatura, l’assunzione di cibo e l’esercizio fisico, possono influenzare gli orologi specifici dei tessuti periferici per alterare l’espressione genica che influenzano il metabolismo”. E “il tutto in modo dipendente dall’ora del giorno”.

Secondo questo studio, l’aumento degli acidi grassi non esterificati nel siero si è verificato solo durante la prima fase attiva dell’esercizio. L’aumento dell’attività fisica durante la fase attiva iniziale ha stimolato i processi cellulari legati alla termogenesi e alla proliferazione mitocondriale nel tessuto adiposo inguinale.

In sintesi, l’esercizio fisico intenso ha effetti tempo-specifici sul tessuto adiposo per garantire l’omeostasi metabolica.