I ceci, un tempo considerati più “poveri” delle lenticchie e dei piselli, hanno in realtà eccellenti proprietà nutrizionali. Sono un prezioso alleato della salute grazie al loro elevato contenuto di proteine, minerali e antiossidanti.

I ceci sono anche una buona fonte di vitamine e minerali: Complesso B (compreso il beta-carotene), fosforo, potassio e magnesio. Tutti questi elementi aiutano il cervello a funzionare correttamente.

Sono inoltre ricchi di ferro e acido folico, che possono ridurre i livelli di omocisteina, un aminoacido che si accumula nel sangue quando non viene controllato da vitamine come queste.

I ceci liberano i vasi da colesterolo e tossine

I ceci sono più proteici di altri legumi, ma a differenza delle proteine animali non aumentano i livelli di grassi nel sangue. Hanno un apporto calorico superiore a quello di fagioli, piselli e lenticchie, con il vantaggio dell’acido linoleico!

Gli scienziati nutrizionisti hanno scoperto che questo acido grasso essenziale – presente nelle noci e in alcuni oli – è fondamentale per il nostro organismo a due livelli. Previene le infiammazioni e agisce positivamente sul sistema cardiovascolare: abbassa i livelli di colesterolo cattivo e rafforza i vasi sanguigni.

I ceci sono anche ricchi di saponine e fibre, che insieme ai prodotti per la riduzione del colesterolo mantengono il cuore in salute. Le fibre aiutano anche a regolare il transito intestinale, mantenendo il colon in salute.

L’aggiunta di alimenti ricchi di vitamina C ai piatti a base di ceci può aiutare l’organismo ad assorbire il ferro. Per esempio, provate ad aggiungere una spolverata di curcuma o di zenzero alle zuppe e agli stufati, oppure servite i ceci bolliti con succo di limone o fette di cipolla rossa.

L’aggiunta di spezie o cipolle a fine cottura rende il pasto più nutriente.

I ceci sono ricchi di isoflavoni e saponine, che aiutano a contrastare la formazione dei radicali liberi. Queste proprietà sono potenziate dai curcuminoidi presenti nella curcuma, dallo zingerone estratto dalla radice di zenzero e dalla quercetina (presente naturalmente nelle cipolle).

Combattono l’osteoporosi

Recenti studi di laboratorio hanno dimostrato che questo legume ha un’attività estrogenica e anti-osteoporotica. I ceci potrebbero essere utilizzati per trattare i sintomi della menopausa e l’osteoporosi causata dalla carenza di estrogeni.

In uno studio recente, il trattamento con isoflavoni di ceci ha permesso di prevenire la perdita ossea e di aumentare la densità ossea.

Proteggono le vie urinarie

Le proprietà antinfiammatorie dei ceci aiutano anche a proteggere le vie urinarie.

I ceci hanno un effetto depurativo sull’organismo, espellendo l’acido urico e altre tossine. Chi soffre di calcoli renali o di infezioni del tratto urinario dovrebbe mangiare regolarmente ceci per stimolare i succhi gastrici e migliorare la digestione.

Come si preparano

I ceci vengono messi a bagno per una notte, scolati e cotti con acqua. Si può aggiungere una foglia di alloro o un pezzo di alga kombu per insaporire ulteriormente. Il sale va aggiunto a fine cottura per evitare che si induriscano.

Lascia in ammollo i ceci per circa 12 ore e mettili poi a bollire nella pentola a pressione per circa un’ora e mezza. Dopo averli scolati, si passano al frullatore e si aggiunge un cucchiaio di olio d’oliva e un cucchiaio di olio di girasole, mezzo spicchio d’aglio sminuzzato e un limone spremuto. Aggiungi acqua se la crema risulta troppo spessa. Servi con qualche fogliolina di menta.

L’hummus, la crema di Ceci ricostituente

Ingredienti per 4 persone: 100 g di ceci ammollati, 1 cucchiaio e mezzo di olio d’oliva e 1 cucchiaio e mezzo di olio di girasole; mezzo spicchio d’aglio, succo di un limone e una manciata di foglie di menta.

Ceci: controindicazioni

Contengono molta fibra alimentare che possiede una delle più alte concentrazioni di oligosaccaridi tra tutte le tipologie di legumi. Inoltre, gli oligosaccaridi non vengono assorbiti o idrolizzati dal sistema digestivo umano ma vengono fermentati dai batteri del colon, rilasciando gas e causando flatulenza.

Curiosità: storia dei ceci

Il cece è il prodotto di migliaia di anni di selezione umana. I suoi progenitori selvatici, il Cicer reticolatum e il Cicer echinospermun, crescono solo in Turchia, Siria e Iraq, probabilmente dove il cece è stato addomesticato per la prima volta circa 10.000 anni fa.

Da queste aree si sono diffuse in Asia occidentale, India e Africa prima di raggiungere l’Europa.

L’addomesticamento ha migliorato il contenuto di aminoacidi dei legumi e questo miglioramento si riflette nelle varietà che possono essere piantate in primavera e raccolte in estate, un grande miglioramento rispetto alle forme selvatiche che maturano solo in inverno.

Resti di questo legume sono stati rinvenuti in alcuni insediamenti della Francia meridionale risalenti al 6000 a.C.: una prova che la pianta era ampiamente coltivata nell’antichità. Nel 3000 a.C. era diventata comune in tutta la Grecia,