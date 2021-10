L’eiaculazione precoce è una preoccupazione che, per quanto possa sembrare strano, attanaglia moltissimi uomini. Il problema dell’eiaculazione precoce crea disagio e vergogna nell’uomo che ne soffre, impedendogli così di aprirsi e confrontarsi a proposito di questo argomento intimo con le altre persone.

Eiaculazione precoce fattori fisicici e psicologici

Le cause dell’eiaculazione precoce possono essere collegate a fattori sia fisici che prettamente psicologici. Per fattori fisici si intende, ad esempio, una disfunzione corporea o un’elevata sensibilità. Nel caso in cui il problema sia invece dovuto a motivi psicologici del soggetto in questione, per lo più si tratta di ansia da prestazione oppure disturbi riguardanti l’autostima: problemi di cui soffrono oggi giorno molti uomini, soprattutto per quanto riguarda la sfera sessuale. Come comportarsi se si soffre di eiaculazione precoce? È consigliabile innanzitutto rivolgersi a uno specialista, in modo da chiarire quale sia la natura del problema.

Non esistono solo terapie farmacologiche e psico-sessuali utili a correggere l’eiaculazione precoce. In questo articolo cercheremo di analizzare i possibili rimedi naturali utili a controllare gli impulsi eiaculatori.

Tra i rimedi naturali utili a posticipare il momento di non ritorno – l’impulso eiaculatorio, per l’appunto – ricordiamo in primis la fitoterapia, l’omeopatia e la floriterapia, ma anche l’ayurveda e l’aromaterapia si sono rivelati buoni aiuti per monitorare le tempistiche eiaculatorie. Le pratiche appena elencate rientrano tra le medicine alternative, ma ciò non toglie che il loro effetto possa risultare comunque efficace.



Tra i rimedi indicati per ovviare alle forme lievi di eiaculazione precoce spuntano piante dai principi attivi ansiolitici-sedativi, utili per allontanate ansia e stress:

Valeriana (Valeriana officinalis) → proprietà rilassanti, ansiolitiche

Passiflora (Passiflora Incarnata) → proprietà sedative

Tiglio (Tilia cordata) → proprietà rilassanti, ansiolitiche

Può essere utile anche esercitarsi in tecniche di rilassamento progressivo che con la pratica permettono di raggiungere un rilassamento muscolare in tempi brevi.

Una forma particolare di rilassamento è quello della muscolatura pelvica. Tali muscoli infatti facilitano o inibiscono l’eiaculazione e sono gli stessi muscoli che interrompono la minzione. Contraendoli e rilasciandoli volontariamente durante il giorno (Esercizi di Kegel) è possibile raggiungere un grado di consapevolezza che permette di rilassarli e ritardare l’eiaculazione.

Un secondo potenziale rimedio per l’eiaculazione precoce è esercitarsi a mantenere il rilassamento anche durante la masturbazione. Per far questo è necessario praticare dell’autoerotismo acquistando e perdendo ripetutamente l’erezione attraverso leggere carezze e focalizzando l’attenzione esclusivamente sulle sensazioni fisiche. Una volta presa confidenza con tale procedura, può essere introdotta la tecnica dello stop-start (Semans, 1956).

Questo esercizio permette di imparare a mantenere alti livelli di eccitazione senza raggiungere l’orgasmo; sempre durante la masturbazione, l’uomo cerca di raggiungere il livello massimo di eccitamento – circa sette su una scala da zero a dieci – per poi, quando sente sopraggiungere l’orgasmo, interrompere la stimolazione. L’urgenza eiaculatoria diminuirà nel giro di alcuni secondi e a quel punto l’uomo riprende la stimolazione. La ripetizione di questo esercizio settimanalmente permette di aumentare i tempi di latenza e di abituarsi alle sensazioni che precedono l’orgasmo.

Rimedi Omeopatici

Tra i tanti trattamenti consigliati si distingue per la sua soddisfacente efficacia il Selenium 9 CH. Le dosi indicate sono in genere sui 5 granuli per due volte al giorno. Questo rimedio omeopatico viene usato sia per i casi di eiaculazione precoce che per gli uomini che sono stati in astinenza sessuale per un lungo periodo di tempo.

Un altro medicinale omeopatico consigliato dai professionisti del settore è il Gelsenium 9 CH. Le dosi prescritte sono comunque per 5 granuli ma presi fino a tre volte al giorno oppure, nella soluzione 30 CH, è sufficiente una dose una volta alla settimana. Il Gelsenium è indicato soprattutto per coloro che soffrono di ansia da prestazione come anche l’Argentum nitricum 9 CH che ha gli stessi suoi effetti positivi.

Tra le altre terapie omeopatiche vi consiglio anche di provare il Nitricum 15 CH , da prenderne 5 granuli, da una a tre volte al giorno. Questo prodotto è specifico per gli uomini che vivono tutto il rapporto sessuale convivendo con l’ansia di arrivare all’orgasmo troppo presto rovinandosi purtroppo i momenti più belli con propria partner.

Infine, qualora l’uomo sia in una relazione stabile, è utile instaurare nella coppia un clima di serenità e intimità, ad esempio discutendo apertamente e con rispetto di cosa piace o non piace durante il rapporto e di quali sono i sentimenti e le emozioni evocate dall’attività sessuale. Creare un clima positivo e accogliente facilita la riduzione dell’ansia e aumenta l’intesa sessuale e di coppia.

È da sottolineare come l’eiaculazione precoce sia una disfunzione complessa che mina profondamente il benessere psicologico dell’uomo; come tale richiede un’attenta valutazione e interventi mirati per la sua risoluzione.