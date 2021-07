Euro 2020, verso Italia-Inghilterra: Su tabloid inglesi l’elogio degli antichi Romani

Sale l’attesa per la finale. A Londra domenica gli azzurri saranno in campo contro l’Inghilterra nello stadio di Wembley, materializzando la previsione di Roberto Mancini, che tre anni fa aveva preconizzato questa finale. “L’Inghilterra ha meritato di arrivare in finale: è una squadra solida, subisce molto poco.

Italia-Inghilterra a Wembley sarà una bellissima finale” dice il ct, ripercorrendo le tappe dell’Europeo della nazionale sul canale della Figc Vivo Azzurro. “Folle? Ci credevo, perché credo sempre nelle cose positive”, aggiunge, commentando la frase di Bernardeschi secondo cui solo “un folle” come lui “poteva dire allora che saremmo arrivati fin qui”. “Ma sono stati bravi loro – conclude Mancini – a crederci fin dall’inizio, anche se non era così semplice”.

“L’Italia è un paese pieno di storia nel calcio: la loro nazionale ha fatto dodici semifinali e dieci finali di grandi eventi. Noi abbiamo ancora tanta strada da fare per essere considerati una nazionale come la loro” commenta in queste ore il ct inglese, Gareth Southgate.

Dall’altra, l’elogio della stampa britannica, che attinge dalla storia ed evoca gli antichi Romani e il loro contributo essenziale al progresso civile del Regno Unito. Possiamo forse toglierci lo sfizio di parlare di ‘soggezione’, il ché per noi italiani non è cosa scontata. E di pregiarci del fatto che “Il cuore” della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, “è con la Squadra azzurra”, come ha fatto sapere un portavoce della commissione, Eric Mamer, scandendo le parole in italiano.

Cosa hanno fatto i Romani per noi?” domanda il Daily star. Il titolo è solo all’apparenza denigratorio verso gli antichi conquistatori. Subito sotto l’esplicito quesito, che campeggia su una foto di una pizza all’ananas, il tabloid presenta un elenco dettagliato dei meriti dei Romani e degli italiani in generale.

“Cosa hanno fatto i Romani per noi?…A parte gli acquedotti, le fogne, le strade, l’irrigazione,l’educazione, il buon vino, l’ordine pubblico, i deliziosi bagni, le belle donne, gli impeccabili uomini soavi e la pizza con l’ananas”. Una carrellata – tra il serio e il faceto – per stemperare le tensioni mediatiche nate attorno al controverso rigore assegnato all’Inghilterra nella semifinale di Euro 2020 contro la Danimarca.

Il pubblico della finale sarà praticamente solo inglese, “ma noi non vediamo l’ora” garantisce Bonucci. “La vittoria domenica sarebbe una grande iniezione di fiducia per l’Italia e per tutto il movimento calcistico, a noi e alla Federazione. Non facciano dietrologia, pensiamo solo a giocare al calcio, non al resto” aggiunge. “Giocheremo in casa dell’Inghilterra, ma questo non ci spaventa. Gli attaccanti della Nazionale inglese sono fortissimi, facciamo giovani contro vecchietti, dovremo essere molto, molto attenti alla loro velocità e fisicità”.