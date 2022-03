C’è chi pensa che fare merenda sia una cosa per bambini, chi non ha tempo di farla e chi pensa che faccia ingrassare: per questi e altri motivi, la merenda è uno dei pasti meno considerati. Ma non dovrebbe essere così.

Fare merenda con il tradizionale tè delle cinque, accompagnato magari da qualche biscotto, è un’abitudine che accomuna molte persone. Appuntamento tipicamente inglese, anzi quasi reale, quello con una buona tazza di tè è ben più di un momento per staccare la spina. Vero e proprio rito, sorseggiare la gustosa bevanda può anche regalare occasioni piacevoli di socialità o essere una parentesi di relax in una giornata intensa.

Assumere teina nell’orario pomeridiano, infatti, è un toccasana per dare energia al cervello quando inizia a sentirsi stanco a fronte dei tanti impegni già conclusi nelle ore precedenti. A differenza, per esempio della siesta – che non tutti, tra l’altro, possono concedersi –, la pausa per il tè non interrompe il ritmo circadiano. Così, bere del tè a metà del pomeriggio tonifica il cervello e ci fa fornisce nuovo vigore con cui affrontare le attività nel resto della giornata.

Ma c’è di più. Adatto a tutte le età, il tè bevuto nel pomeriggio ha rivelato avere effetti benefici sulla salute. Grazie ai suoi antiossidanti, per esempio, la bevanda è un alleato per il nostro organismo e ha anche proprietà antinfiammatorie. Inoltre, aiuta il potenziamento del sistema immunitario e secondo alcuni studi porterebbe benefici nella lotta contro il cancro.

Quindi, un invito a merenda per un tea party è molto più benefico del tanto praticato aperitivo alcolico pre-cena. Non solo, infatti, ne guadagna il nostro benessere a breve e a lungo termine, ma anche le nostre finanze. Una tazza di tè al bar, sappiamo bene, ha un costo certamente inferiore rispetto ai drink.

E che dire, poi, delle calorie? Con la preziosa bevanda dorata possiamo contenere l’apporto calorico rispetto a calici e coppe dal tasso alcolico più o meno elevato. Infine, la varietà di gusti e sapori può appagare ogni palato, anche il più pretenzioso.