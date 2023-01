Il consumo di alimenti a base di farina di insetti sta diventando sempre più popolare come alternativa sostenibile ed ecologica ad altre fonti proteiche. Gli insetti sono considerati una fonte di cibo sostenibile perché non richiedono molta acqua, mangime o spazio per essere prodotti e sono generalmente considerati umani perché non provano dolore o paura quando vengono uccisi.

La farina di grilli si ottiene macinando le larve di grilli provenienti dalle risaie. Questo prodotto è ricco di proteine e nutrienti e sta diventando sempre più popolare perché è considerato un’alternativa sostenibile ed ecologica ad altre fonti proteiche, come la carne.

L’allevamento dei grilli è meno laborioso di quello di altri animali da allevamento e, a differenza degli altri, richiede poca acqua e non emette gas serra. Questi fattori stanno aumentando l’interesse per la farina di grilli come ingrediente per la produzione alimentare, soprattutto per la sua facile disponibilità e versatilità in cucina.

I grilli sono anche un’eccellente fonte di proteine. Possono essere utilizzati per produrre farina e sono facili da coltivare in grandi quantità.

Via libera alla farina di grillo: in quali cibi la troveremo

L’Unione Europea ha approvato un nuovo regolamento che apre la strada all’utilizzo della polvere di grilli per la preparazione di alcuni alimenti comuni, con dosaggi che variano da 0,25 a massimo 5 grammi. Tra questi prodotti ci sono:

Pane multicereali, cracker e grissini,

Biscotti e barrette di cereali

Salse e siero di latte in polvere

Analoghi della carne

Minestre concentrate o in polvere

Snack a base di farina di mais

Bevande simili alla birra

Dolci al cioccolato

Frutta a guscio e semi oleosi

Farina di grillo: che effetto fa al nostro corpo

La farina di grilli è una buona fonte di fibre alimentari che possono contribuire a migliorare la salute dell’apparato digerente. Inoltre, contiene una bassa quantità di grassi e calorie, il che la rende un alimento ideale per chi cerca di mantenere o perdere peso.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche, la farina di grilli può essere un’opzione alimentare sana ed equilibrata.

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Agricultural and Food Chemistry, la farina di grilli ha dimostrato di aumentare il senso di sazietà e di migliorare l’equilibrio dei livelli di zucchero nel sangue. Un altro studio pubblicato sulla rivista Nutrients ne ha evidenziato le proprietà antiossidanti e la capacità di ridurre il rischio di malattie croniche, come il diabete e le malattie cardiovascolari. Tuttavia, le persone allergiche ai crostacei dovrebbero usarlo con cautela.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per confermare i suoi effetti sull’organismo, i risultati ottenuti finora sono promettenti e suggeriscono che la farina di grilli può essere un’opzione alimentare sana ed equilibrata.