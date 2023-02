La fascite è un tipo di infiammazione che può colpire l’aponeurosi plantare, una fascia fibrosa che attraversa la parte inferiore e copre i muscoli e le strutture neurovascolari della pianta del piede, collegando il tallone alla base delle dita. Può infiammarsi e dare origine alla fascite.

Spesso dà luogo non solo all’infiammazione, ma anche a un dolore intenso al tallone, che alla fine si irradia su tutta la pianta fino alle falangi. Se non viene trattata adeguatamente, può durare a lungo.

Colpisce indifferentemente uomini e donne. Può manifestarsi frequentemente anche nelle persone obese o in sovrappeso, nelle donne in gravidanza e in quelle con malformazioni della pianta del piede, ma anche a causa dell’uso di scarpe che sollecitano eccessivamente il tallone e il legamento arcuato del piede o che hanno origine da traumi sportivi.

I sintomi della fascite plantare

La fascite plantare è una patologia comune del piede e può essere causata da una lesione o uno stiramento della fascia plantare, un legamento che ricopre i muscoli della pianta del piede.

I sintomi più evidenti di questa patologia sono un dolore acuto e uniforme nella parte interna del tallone e, nel tempo, in tutta la pianta, che diventa più forte quando ci si muove dopo essere stati seduti a lungo e quando si fanno i primi passi al mattino.

Esiste una serie di altri sintomi che possono essere ricondotti a questa infiammazione del piede.

Il più comune è il dolore, che può essere forte e peggiorare con il tempo. Altri sintomi sono:

Dolore quando si tocca l’arco plantare o si preme sul tallone

Gonfiore e arrossamento

Dolore quando si sta in piedi o si cammina, che può peggiorare nel tempo

Sensazione di calore al tallone

Come prevenire la fascite plantare

La fascite plantare è una patologia comune che colpisce il tessuto connettivo del piede. È causata dalla pressione su questo tessuto, che è responsabile del sostegno dell’arco plantare e del tallone.

Ci sono ampi consigli per evitare l’insorgere della fascite plantare, oltre a questo consiglio spassionatamente di praticare l’automassaggio e lo stretching del piede che spiego nel tutorial per agire precocemente.

Gli altri consigli sono:

Evitare aumenti di peso improvvisi, in modo che il piede non debba ricevere sollecitazioni importanti a cui non è abituato;

evitare anche i tacchi troppo alti che sollecitano in maniera eccessiva la retrazione del tendine di Achille.

che sollecitano in maniera eccessiva la retrazione del tendine di Achille. indossare scarpe adeguate, specie quando si pratica un’attività sportiva o si intende camminare molto

Rimedi naturali per la fascite plantare

I rimedi naturali per la fascite plantare sono disponibili e possono aiutare ad alleviare il dolore e l’infiammazione.

La tisana allo zenzero è un rimedio naturale efficace per contrastare la fascite plantare. Con proprietà antinfiammatorie, se assunta nella dose di 3 tazze al giorno aiuta a contrastare il dolore.

Inoltre, è possibile effettuare pediluvi con olio essenziale di timo o di eucalipto. Entrambi potenti antinfiammatori, è necessario aggiungerne qualche goccia all’acqua calda e immergere i piedi per 10 minuti.

Si possono fare anche dei massaggi con creme a base di:

Arnica

Artiglio del diavolo

Salice bianco da assumere anche per via orale, dall'effetto simile a quello dell'aspirina grazie al contenuto di salicina, anche questo da assumere per via orale, previo consulto medico

Infine, ricordate di tenere sempre sotto controllo il peso corporeo e di indossare scarpe adeguate con solette appropriate.