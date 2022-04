Il fegato è uno degli organi più attivi all’interno del nostro corpo, perché partecipa davvero a tante funzioni, eppure è facile che possa perdere la propria funzionalità.



Stress, uso di farmaci, intestino non regolare e alimentazione non equilibrata sono tutti fattori che lo mettono in difficoltà, lo appesantiscono energeticamente e lo ostacolano nei suoi compiti quotidiani (come la depurazione, il filtraggio, la digestione e l’eliminazione delle sostanze che non servono all’organismo).



Mantenerlo attivo e sostenerlo è indispensabile, non solo per la salute fisica: sai che per l’antica medicina cinese il fegato è l’organo che ci permette di pianificare la nostra vita, di formulare progetti e dare un senso alla vita?



La Medicina Cinese concepisce il corpo come una fortezza, all’interno del quale ogni organo ha un proprio ruolo e specifiche funzioni: il fegato è il Generale, colui che è responsabile della strategia, della pianificazione di tutte le funzioni del corpo. Deve assicurare il libero fluire del qi, la nostra energia vitale. Se non riesce a svolgere le sue funzioni, siamo più inclini a sviluppare problemi e disturbi.



Allo stesso modo, dal punto di vista emotivo, se il fegato è in difficoltà, diventa più difficile prendere le decisioni per mancanza di coraggio e risolutezza, e si possono verificare più di frequente scoppi di rabbia per un nonnulla.



Ecco perché in primavera, la stagione in cui il fegato è energeticamente più attivo, la medicina cinese consiglia di sostenerlo, così che possa essere in grado di svolgere le proprie funzioni.



Di seguito trovi alcune piante e integratori che aiutano a sostenere la funzionalità del fegato, a depurarlo e a far sì che possa svolgere al meglio i propri compiti.

Le piante che sono utili per il fegato sono quelle cosiddette amare, che hanno tropismo (cioè attività predominante) sul fegato. Fra queste le più comuni sono Cardo mariano, Carciofo e Cicoria.

Il Cardo mariano è ricco di silimarina, una sostanza che ha sia funzione protettiva che rigenerativa sulle cellule epatiche. Aiuta nei casi di fegato grasso, di colesterolo alto e iperglicemia.

Altra pianta cara alla nostra tradizione culinaria ed erboristica è il Carciofo, le cui foglie hanno un’azione protettiva e depurativa e stimolano la produzione della bile, spingendola verso l’intestino. In questo modo viene facilitata anche e soprattutto la digestione dei grassi.

Particolarmente indicato nei casi di digestione difficile, il Carciofo è in grado di tenere sotto controllo anche i valori di colesterolo. Ne facilita infatti l’espulsione attraverso le feci grazie all’aumento della secrezione degli acidi biliari.

Ormai snobbata ai giorni nostri, la Cicoria vanta numerose virtù per il fegato. Ha azione remineralizzante, tonificante, diuretica e depurativa. Per il fegato svolge sia azione coleretica, cioè favorisce la secrezione degli acidi biliari, sia azione colagoga, poiché stimola la contrazione della colecisti. Aiuta il fegato e protegge l’intestino, fornendo un valido rimedio naturale in caso di stitichezza.

Spesso queste piante vengono usate insieme, perché i loro principi attivi si potenziano e agiscono in sinergia: riescono a espletare un’azione ancora più completa e profonda sull’organismo o su una determinata parte.

Insieme infatti queste piante sono utili per: