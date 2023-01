La fibromialgia è una malattia complessa che presenta sintomi come dolori, affaticamento, disturbi d’umore, problemi di memoria e disturbi del sonno. È una condizione difficile da diagnosticare a causa dei diversi fattori che la causano, come infezioni, tratti genetici, ormonali e traumi fisici e psicologici.

La sindrome si manifesta attraverso un dolore sordo e costante in varie parti del corpo in modo simmetrico. Poiché non esiste una cura definitiva, il trattamento prevede l’assunzione di farmaci, cambiamenti nello stile di vita e l’utilizzo di tecniche di rilassamento per affrontare lo stress, oltre all’aiuto di uno psicologo.

L’insorgenza del disturbo in questione può essere legata a uno squilibrio creato da un’alimentazione scorretta, oppure può essere causata da qualcos’altro.

Fibromialgia e alimentazione

L’alimentazione, infatti, può svolgere un ruolo importante. La giusta quantità di elementi essenziali, come il calcio e il magnesio, può essere fondamentale per prevenire questa malattia.

La scoperta che la vitamina D può essere importante per combattere questa malattia è recente e alcune persone affette da questa patologia sembrano averne bassi livelli.

È possibile che le persone affette da dolore cronico abbiano una carenza di vitamina D a causa della dieta o dello stile di vita. Alcuni ricercatori hanno scoperto che la somministrazione ai pazienti di dosi elevate di vitamina D3 ha contribuito a migliorare la loro qualità di vita. Inoltre, questi pazienti hanno riferito una diminuzione della quantità di dolore che sentivano.

L’importanza delle vitamine

Le vitamine D, E e C sarebbero importanti nel trattamento di questa malattia, in quanto aiutano il cervello e i muscoli a funzionare meglio.

Il magnesio svolge infatti un ruolo importante: i ricercatori hanno scoperto che le persone affette da fibrobialgia tendono a essere carenti di questo minerale.

Se questo elemento è basso, può esserci la possibilità di peggiorare la soglia del dolore nelle persone affette da fibromialgia. La supplementazione con integratori di acido malico potrebbe contribuire ad aumentare i livelli di questo elemento in questi pazienti.

Ovviamente è bene consultare il proprio medico o uno specialista.

L’alterazione del microbiota potrebbe peggiorare i sintomi e gli aminoacidi, tra cui valina, triptofano e altri, potrebbero essere responsabili della malattia.

L’assunzione di integratori antiossidanti, sotto consiglio del medico, può aiutare a ridurre il dolore muscolare.

Tuttavia, ci sono poche prove del suo uso nell’uomo e quindi non è ampiamente utilizzato in campo medico.

Fibromialigia: i cibi giusti

Sembra quindi che scelte alimentari appropriate possano contribuire a ridurre gli effetti della fibromialgia.

È chiaramente importante sottolineare che una buona alimentazione svolge un ruolo importante nel processo di guarigione, ma non garantisce la guarigione.

Pertanto, un’alimentazione corretta può aiutare a colmare eventuali lacune nutrizionali e a ridurre il rischio di problemi di salute.

Tra gli alimenti consigliati per la protezione del DNA vi è l’olio extravergine di oliva, ricco di polifenoli; anche le proteine e i grassi avrebbero questo effetto.

Altri alimenti importanti per questa condizione sono i cereali, tra cui il grano Khorasan, che sembra offrire alcuni benefici correlati: questo alimento contiene diversi macronutrienti (selenio, fosforo e zinco) che aiutano la nostra salute.

Questi approcci possono contribuire a ridurre la gravità dei sintomi legati al dolore e alla fatica.

È importante, ove possibile, seguire una dieta che aiuti a perdere peso. Il sovrappeso può portare a un peggioramento dei sintomi, quindi mantenere il giusto peso è importante per migliorare la qualità della vita.

Esistono ricerche che dimostrano un legame tra il seguire una dieta di tipo mediterraneo e il miglioramento dei sintomi muscolari e gastroenterici.

Fibromialgia e cibi: quali evitare?

Studi precedenti hanno evidenziato quali sono gli alimenti migliori per chi soffre di fibromialgia. Tuttavia, ci sono anche alcuni alimenti da evitare, tra cui l’aspartame.

Alcuni alimenti possono avere un effetto a livello dei neurotrasmettitori eccitatori e un consumo eccessivo può provocare tossicità. Una dieta che non contenga questi elementi permetterebbe di migliorare i sintomi generati da una patologia.

Anche se il dolore di un paziente non può essere totalmente eliminato, eliminando il glutammato monosodico dalla dieta si può riscontrare un certo miglioramento dei sintomi.

È dimostrato che il glutine può causare sintomi di tipo gastrico. Di conseguenza, una dieta che non includa questo elemento potrebbe giovare al paziente, anche se non è stato stabilito un legame diretto tra questi alimenti e i sintomi dell’intolleranza al glutine.