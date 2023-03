In inglese, il cottage cheese è conosciuto come un alimento fresco costituito da palline bianche di formaggio mescolate con panna o siero di latte.

Un modo rapido per mettere il turbo al metabolismo è prendere spunto dalle diete degli atleti e includere i fiocchi di latte nel proprio menu. Sono freschi, delicati, poco calorici (100 g corrispondono a circa 98 calorie) e soprattutto sono gustosi!

Il Gruppo Humanitas ha condotto diversi studi sui benefici di questo tipo di formaggio per la salute, tra cui le vitamine B6 e B12, necessarie per metabolizzare gli alimenti e perdere peso.

I fiocchi di latte sono anche una buona fonte di vitamina A ed E, che aiutano a mantenere la pelle sana e a combattere i radicali liberi.

Le proteine del cottage cheese, inoltre, hanno un alto valore biologico, cosa che aumenta il senso di sazietà, rendendo più difficile esagerare a tavola, mentre minerali come calcio, fosforo e potassio, presenti in quantità significative, contribuiscono a mantenere ossa e denti sani e regolarizzare la pressione sanguigna.

Tuttavia, è importante fare attenzione al contenuto di colesterolo e di grassi saturi e alla quota di sodio quando si consuma questo formaggio: non si dovrebbero consumare più di 300 grammi in un solo giorno.

Fiocchi di latte calorie e valori nutrizionali

Sono un alimento che compare nelle diete per la perdita di peso, ma dovrebbero avere un ruolo importante in quasi tutti i piani alimentari. Ogni tazza di fiocchi fornisce un terzo della dose giornaliera raccomandata di latticini.

Ogni porzione di questo alimento fornisce all’organismo un’eccellente nutrizione e contiene macronutrienti (carboidrati), vitamine e minerali.

Ma quante calorie hanno i fiocchi? Una tazza di fiocchi “integrali” contiene 220 calorie (l’11% di una dieta giornaliera raccomandata), mentre quelli a basso contenuto di grassi e con il 2% di latte ne contengono 194.

Entrambi i tipi di fiocchi contengono proteine, un altro importante nutriente che l’organismo utilizza per una sana riparazione muscolare.

Mangiando fiocchi di latte a colazione aumenterai l’assunzione di calcio e selenio. Il selenio è un oligominerale di cui il corpo ha bisogno per mantenersi in salute. Una sola porzione di selenio fornisce tutto il selenio necessario in un giorno.

Le proprietà antiossidanti del selenio possono rallentare il processo di invecchiamento combattendo i radicali liberi. Svolge inoltre un ruolo importante nella funzione del sistema immunitario.

I fiocchi contengono anche calcio, necessario per il mantenimento di ossa sane. Il calcio svolge un ruolo nella salute cardiovascolare e regola la contrazione muscolare, oltre ad apportare benefici al sistema nervoso.

I fiocchi interi contengono 187 milligrammi di calcio per porzione, mentre quelli a basso contenuto di grassi ne forniscono 206 milligrammi.

Fiocchi di latte e proteine

Le proteine sono vitamine essenziali e i fiocchi ne contengono molte. Mangiandoli si ottiene la vitamina A di cui il corpo ha bisogno per la crescita delle cellule.

I fiocchi di latte intero contengono più vitamina A per porzione (11% della dose giornaliera raccomandata per gli uomini e 14% per le donne) rispetto a quelli a basso contenuto di grassi.

Entrambi i tipi contengono acido pantotenico, una vitamina che aiuta l’organismo a gestire lo stress e favorisce le funzioni cerebrali.

A differenza di quello intero, il tonno magro contiene meno vitamina B-5 di quella raccomandata (12% dell’apporto giornaliero contro il 26%).

Come preparare i fiocchi di latte in casa

Se vi piace provare nuove ricette e cucinare, potreste decidere di preparare da soli i fiocchi di latte. La ricetta è semplice e prevede l’uso di pochi ingredienti facilmente reperibili in qualsiasi cucina.



Vi basterà avere a vostra disposizione 1 l di latte scremato; 15 ml di aceto; ½ cucchiaino di sale.



In una casseruola versate il latte e fatelo riscaldare a fuoco lento, aggiungendo ½ cucchiaino di sale. Mescolare il latte con un cucchiaio di legno mentre bolle. Quando si notano delle bollicine sul bordo della pentola, togliere dal fuoco e aggiungere 15 ml di aceto di sidro di mele o di vino bianco.

Dopo 30 minuti, mescolate ancora una volta delicatamente il composto e copritelo con pellicola di plastica o con un coperchio.

A questo punto, togliete la pellicola o il coperchio e rimettete la casseruola sul fuoco e continuate la cottura per altri 10 minuti. Trascorso questo tempo, spegnete il fuoco, ricoprite il composto e fate riposare per altri 30 minuti. Posizionare il colino foderato di tela da formaggio su una ciotola e versarvi la cagliata. Attendere che il siero scoli completamente, quindi prelevare il formaggio con un cucchiaio e trasferirlo in un contenitore ermetico.

Controindicazioni

Se si assumono farmaci a base di tetracicline, ad esempio, è particolarmente importante consultare il proprio medico di base o un nutrizionista prima di includere i fiocchi di latte nel proprio regime alimentare: potrebbero esserci delle controindicazioni.