Ormai è chiaro che l’aumento delle temperature e l’innalzamento del livello del mare sono un problema serio. Molti dei dati climatici più recenti, tuttavia, riflettono una tendenza preoccupante a livello mondiale: i fenomeni meteorologici estremi stanno aumentando di frequenza.

Se vogliamo risolvere questo problema, chi ha il potere deve affrontarlo seriamente e impegnarsi a fare qualcosa. Nessuno sa quando la comunità globale prenderà provvedimenti seri per evitare che questi pericoli crescano.

Ma un nuovo allarme è stato lanciato dal cosiddetto “Ghiacciaio dell’Apocalisse”, il Ghiacciaio Thwaites in Antartide.

Questo enorme ghiacciaio è monitorato dalle autorità scientifiche perché si scioglie a un ritmo allarmante.Lo scioglimento dell’enorme massa di ghiaccio è uno dei tanti fattori che alimentano i timori per l’innalzamento delle acque. Un processo che probabilmente sarà completato entro pochi anni.

Il ghiacciaio Thwaites è un osservato speciale sia per le sue enormi dimensioni sia per la rapidità con cui si sta sciogliendo. È grande quanto la Gran Bretagna e se i suoi ghiacci si sciogliessero completamente, il livello globale del mare aumenterebbe di circa 0,6 metri.

Inoltre, lo specchio d’acqua sotto altri grandi pezzi di ghiaccio potrebbe causare l’estensione dello scioglimento. Se ciò dovesse accadere, gli scienziati stimano che il livello del mare si alzerà di oltre 3 metri.

Sarebbe un disastro per molte aree costiere. Sono state condotte numerose ricerche sul “ghiacciaio dell’Apocalisse” per capire il suo destino e cosa possiamo fare – e quanto tempo ci concede – per salvarci dalle conseguenze peggiori.