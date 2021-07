Giappone: frana a sud di Tokyo, 20 dispersi

Almeno 20 persone risultano disperse in Giappone a causa di una frana che ha colpito oggi la prefettura centro orientale di Shizuoka, circa 200 km a sud di Tokyo: lo ha reso noto un funzionario locale.

La zona è stata interessata da piogge intense durante i giorni scorsi. In un video mandato in onda da un canale televisivo si vede un torrente di fango travolgere alcuni palazzi nella città di Atami e la gente che corre via. “Non abbiamo certezze sulla vita di queste persone”, ha spiegato un funzionario della prefettura di Shizuoka addetto alla gestione delle catastrofi.

Le immagini mostrano il torrente di fango che ha ricoperto le case verso le 10.30 di stamane (ora locale) mentre la gente correva per mettersi in salvo. “Ho sentito un rumore spaventoso e ho visto la frana in arrivo, mentre i soccorritori gridavano alla gente di lasciare le case. Così sono corso verso le alture – ha raccontato il custode di un tempio vicino all’emittente pubblica giapponese Nhk – quando sono tornato, le case e le automobili che erano davanti al tempio non c’erano più”.