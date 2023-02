Sono trascorsi circa sette mesi da quando la vita di Giovanni Allevi è cambiata per sempre. La vita di un giovane uomo dedito alla sua più grande passione, la musica, che tra i tasti bianchi e neri del pianoforte ha trovato la propria dimensione e il mezzo con cui esprimere la parte più profonda e limpida della sua anima.

La diagnosi di mieloma ha scombinato tutto e, nonostante le terapie, ancora il cammino è lungo e irto di ostacoli. L’unica certezza al momento è che la malattia sta lasciando nel suo corpo ferite profonde e irreparabili, ma al contempo non sta intaccando la sua voglia di farcela.

Giovanni Allevi, come sta dopo la diagnosi di mieloma

Il compositore marchigiano ultimamente ha abbandonato i social e sono rare le sue apparizioni su Instagram. Ma poco importa che siano poche, ogni volta le sue parole ribadiscono la forza di un uomo che a soli 53 anni si è ritrovato a combattere la battaglia più dura e importante della sua vita.

La scorsa estate è arrivata la diagnosi di mieloma e da quel momento è cambiato tutto, tranne la sua voglia di farcela nonostante le difficoltà.

Giovanni Allevi ha molto a cuore i propri fan ed è consapevole di quanto il loro calore e il loro sostegno sia vitale in un momento tanto delicato. È per questo motivo che lo scorso dicembre aveva deciso di mostrarsi dall’ospedale, estremamente commosso, in un video condiviso su Instagram e che dopo poco più di un mese ha rotto il silenzio con nuove, emozionanti parole.

Non ci ha messo la faccia stavolta, ma solo la sua voce che incredibilmente dopo tutto questo dolore non ha perso neanche un briciolo della sua dolcezza.Giovanni Allevi è un uomo che ha lottato contro ogni previsione per superare la sua malattia.

È stato sincero riguardo al dolore che ha sopportato, ma non si è lasciato sopraffare da esso. Sceglie invece di rimanere fermo nella sua convinzione che c’è una ragione per tutto ciò che accade nella vita e che questa malattia passerà.

“Combattere significa resistere al dolore fisico”, ha dichiarato in un’intervista. “Gli antichi greci dicevano: ‘Io possiedo il dolore ma non ne sono posseduto'”.

Allevi ha anche condiviso i suoi pensieri su come si dovrebbe affrontare la vita quando si attraversa un momento difficile: “La strada è quella giusta, ma c’è ancora molta strada da fare”. Una grande testimonianza di resilienza, nel senso più puro del termine.