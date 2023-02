I fumatori non devono dimenticare che anche i vestiti impregnati di fumo di sigaretta possono trasformarsi in pericolosi contaminanti. Infatti, i loro abiti – anche nel caso di chi fuma fuori casa – assorbono come spugne la nicotina e varie tossine che, secondo recenti studi, sono pericolose per la salute.

Camicia

Per esempio, come spiega Manuela Martins-Green dell’Università della California a Riverside, una camicia di cotone è un vero e proprio assorbi-fumo: e poco importa se un genitore si accende una sigaretta solo fuori casa, perché quando torna dai figli la indossa ancora. Il consiglio? Togliere subito la camicia, e in generale gli indumenti impregnati di fumo, e poi lavarli.

Si può essere tentati di rimandare questo compito a più tardi o di aspettare di arrivare a casa per lavarsi le mani o i vestiti. Tuttavia, la salute del bambino deve sempre avere la priorità su qualsiasi altra cosa!

Tende e divani

Il fenomeno del fumo di terza mano è la contaminazione che rimane non solo sui vestiti e sui capelli dei fumatori, ma anche sugli arredi domestici (come tende, divani, superfici tessili, ecc.), anche dopo che il fumo di sigaretta si è dissipato dall’ambiente. Questo può essere un problema particolare nelle aree in cui vige il divieto di fumo.

Ambiente

Il fumo di terza mano è un insieme di composti che permangono a lungo nell’ambiente. Non è come il fumo passivo, che è solo una sospensione di particelle che si attaccano alle superfici. Il fumo di terza mano, infatti, è un insieme di composti che permangono a lungo nell’ambiente. E la miscelazione con altri inquinanti atmosferici dà origine a sostanze che in alcuni casi sono cancerogene. I bambini e gli anziani sono particolarmente esposti a questi residui di nicotina: i primi perché sono spesso a contatto con tappeti e altre superfici impregnate, i secondi perché sono più vulnerabili.