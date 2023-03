La Griffonia simplicifolia è una pianta originaria dell’Africa i cui semi contengono L-5-idrossitriptofano (L-5HTP), una sostanza chimica che l’organismo converte in serotonina.

La Griffonia Simplicifolia è un rimedio naturale che ci aiuta a ritrovare la calma, la serenità e il sonno.

Stimolando la produzione di serotonina nell’organismo, è possibile ridurre gli stati depressivi o ansiosi e recuperare un sonno di qualità.

La Griffonia simplicifolia contiene una sostanza “chimica” naturale che ha proprietà antidepressive, ma non comporta i rischi degli antidepressivi sintetici o gli effetti di dipendenza.

A differenza degli antidepressivi di sintesi, può ridurre l’ansia e gli stati depressivi senza interferire con il naturale funzionamento del cervello.

Tutto quello che devi sapere sulla Griffonia

La serotonina è una sostanza chimica chiave del cervello. La sua presenza aiuta l’organismo a produrre melatonina, che a sua volta regola i modelli di sonno e l’umore nei periodi di stress.

L’L-5-HTP contenuto nella Griffonia simplicifolia è lo stesso aminoacido presente naturalmente nel nostro organismo.

Indispensabile per l’approvvigionamento regolare in serotonina, è utile a dominare gli stati d’ansia e di depressione senza per questo alterare il normale funzionamento cerebrale (contrariamente agli antidepressivi sintetici).

L’uso di antidepressivi triciclici può portare a una forma di tolleranza chiamata “inibizione reciproca”, in cui il farmaco smette di funzionare e provoca numerosi e fastidiosi effetti collaterali come aumento della pressione sanguigna, palpitazioni, costipazione, nausea, per non parlare della dipendenza.

La Griffonia simplicifolia è efficace quanto gli ansiolitici e gli antidepressivi di sintesi, senza gli effetti collaterali associati.

È stato dimostrato che l’integratore L-5HTP contribuisce a ridurre la frequenza e l’intensità del mal di testa.

La L-5-HTP può aiutare a controllare il desiderio di cibo e quindi a seguire una dieta per la perdita di peso. Infatti, è coinvolto nel processo di inibizione dell’appetito nei confronti di alimenti ad alta densità calorica come i carboidrati o gli zuccheri semplici.

Si prende 2 volte al giorno lontano dai pasti

Gli integratori di griffonia si trovano nella maggior parte delle farmacie e delle erboristerie. Sono venduti sotto forma di capsule o compresse che combinano l’erba con altre erbe dimagranti.

La griffonia deve essere assunta due volte al giorno, lontano dai pasti principali. Non sono noti effetti collaterali associati alla pianta, ma può interferire con i farmaci utilizzati per il trattamento della depressione e con la pillola anticoncezionale se assunta contemporaneamente.

Griffonia addio fame notturna

I semi di griffonia sono usati per trattare l’insonnia e possono aiutare a regolare i cicli sonno-veglia, che spesso sono interrotti in estate. Quando il sonno migliora, diminuisce il rischio di spuntini di mezzanotte, che possono causare un aumento di peso.

Accelera il metabolismo

Per ottenere un effetto più potente, si può combinare la griffonia con altre erbe e spezie come la rodiola (per controllare la fame e l’ansia) e la curcuma (per accelerare il metabolismo dei grassi).

Griffonia un ottimo ricostituente

La griffonia è stata usata storicamente come tonico per trattare la stanchezza, l’astenia, l’esaurimento da cambio di stagione e la debolezza. La rodiola e la griffonia vengono spesso combinate perché le due piante hanno effetti complementari.

Fibromialgia

Per la sua capacità di aumentare i livelli di serotonina nel cervello, la griffonia può essere prescritta dal medico come parte del trattamento della sindrome di Atlante.

Griffonia, gli effetti li vedi subito

La Griffonia agisce rapidamente nell’organismo e i suoi effetti si avvertono quasi immediatamente. La Griffonia non crea dipendenza e può quindi essere utilizzata in modo continuativo senza rischi.