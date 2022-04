Per coltivare l’orto c’è bisogno di tempo, pazienza e costanza. E serve anche qualche conoscenza in fatto di piante, sementi e terreno. Ma non sempre è necessario essere grandi esperti. Anzi, se siete alle prime armi è bene iniziare proprio dagli ortaggi più facili da coltivare, direttamente nell’orto oppure sul balcone.

Ecco 5 ortaggi da coltivare facilmente a casa, anche in poco spazio.

Pomodori

I pomodori possono essere coltivati anche in vaso, all’interno di casa; una scelta perfetta per dare un tocco mediterraneo alla propria cucina.

Lattuga

Per la lattuga in vaso occorrono solo un po’ di terriccio e qualche accortezza; il sapore varrà la piccola pena!

Ravanelli

Anche i ravanelli, dalle lievi note piccanti, necessitano di pochissimo spazio.

Scalogno

Difficile da credere ma, coi suoi gambi verdi, lo scalogno può fare bella scena anche in vaso.

Verdure a foglia verde

Queste verdure possono essere coltivate senza problemi al chiuso per tutto l’anno. Unica attenzione da avere è il drenaggio: agli spinaci, ad esempio, non piacciono umidità e ristagni d’acqua, quindi, abbiate cura di farli crescere in contenitori forati e in un terreno ben drenato.