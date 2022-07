Le crociere sono in netta ripresa dopo gli anni di lockdown e di divieti a causa del Covid-19: solo per il Mediterraneo occidentale parliamo di un aumento sia delle tratte che dei passeggeri del 100% e del 75%.

Questo anche perché molti viaggiatori sono alla costante ricerca di nuove esperienze di viaggio che gli consentano di visitare mete differenti. Scegliere quindi di trascorrere le proprie vacanze in crociera, può essere un’alternativa per poter godere di giorni di relax, raggiungere molti più luoghi diversi tra loro, e soprattutto vivere delle emozioni che solo una traversata in nave può dare.

Ma quali sono i motivi che spingono sempre più italiani a scegliere la crociera come vacanza?

Vediamolo insieme.

Perché scegliere di diventare dei croceristi?

Sono diverse le motivazione che possono portare a diventare croceristi. Tra questi troviamo sicuramente i seguenti:

– Possibilità di raggiungere diverse destinazioni in un unico viaggio, e in un tempo relativamente breve. È possibile infatti scegliere tra diverse mete, come quelle offerte da Costa Crociere, tutte affascinanti e ambite come le meraviglie del mar Mediterraneo, il paradiso tropicale dei Caraibi, i paesaggi baltici del Nord Europa, giusto per fare qualche esempio. Sarà possibile svegliarsi in posti sempre diversi, avendo la possibilità di scendere dalla nave e visitare le varie località.

– Trovarsi un itinerario già organizzato, con formula all inclusive, in cui non si dovrà pianificare nulla ma scegliere solo cosa si desidera fare tra le varie attività che è possibile svolgere durante la navigazione come sport, cinema, spettacoli, Spa, casinò e tanto altro ancora. Anche leggere un libro sul ponte accompagnati dalla brezza e dal rumore del mare può essere un’attività da fare.

– È un tipo di viaggio che si adatta a tutte le età, ideale sia per le famiglie, per gli anziani che i giovani. Le navi da crociera sono pensate anche per i piccoli: sono attrezzate anche per le loro necessità, e per intrattenerli nel corso della navigazione con animazione, giochi e tanto altro ancora.

– È possibile prenotare le crociere online, cercando le migliori offerte e occasioni che vengono proposte nel corso dell’anno. A differenza di quello che si possa pensare, i viaggi in crociera possono essere effettuati anche a prezzi accessibili. Tutto dipende dal tipo di viaggio che si intende effettuare, dal tipo di cabina e dagli acquisti che verranno effettuati mentre si è a bordo. Tuttavia se ci si accontenta delle condizioni base, di per se già vantaggiose, si può partire ad un prezzo contenuto.

Costa Crociere, inoltre, offre ulteriori motivi per scegliere le sue tratte:

– Una ricca proposta di escursioni uniche, lunghe e coinvolgenti con la destinazione in cui si approda;

– Un’esperienza gastronomica variegata, grazie alla presenza di ristoranti e bar che consentono a tutti gli ospiti di esplorare le cucine e di assaggiare i cibi di tutto il mondo, senza dimenticare le collaborazioni con chef stellati e i prodotti tipici dei paesi che si andranno a visitare nel corso della crociera.

– Negli ultimi anni, il tema della sostenibilità è sempre più importante: l’attenzione nei confronti dell’ambiente e del mare, con un impegno in merito al consumo delle risorse alimentari e dell’utilizzo della plastica, sono divenuti dei punti di forza dei viaggi di Costa Crociera.

Ogni istante della nostra vita si può trasformare in un ottimo momento per viaggiare: meglio sfruttarli tutti.