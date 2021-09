I bambini che vivono con un cane si ammalano meno sono più amichevoli e generosi

Esistono diverse ragioni per cui i bambini dovrebbero vivere con un cane. La presenza in casa del migliore amico dell’uomo ha, infatti, un impatto incredibile sulla loro vita. I bambini che vivono con i cani, innanzitutto, si ammalano di meno. Un recente studio condotto al Kuopio University Hospital in Finlandia ha dimostrato che i bimbi che hanno vissuto con i cani durante il primo anno di vita hanno meno probabilità di contrarre malattie respiratorie rispetto ai loro coetanei. Questo perché sono maggiormente esposti a diversi germi che aumentano le difese immunitarie.

Bambini che vivono con un cane si ammalano meno

Nei bambini che vivono con un cane si riscontrano quindi meno casi di allergie ed asma. Inoltre i proprietari di cani hanno generalmente un cuore più sano: alcuni studi affermano che la vicinanza del nostro amico a quattro zampe riduce lo stress, la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca, con un grande beneficio per la salute cardiovascolare in generale. Un vantaggio per la salute che deriva anche dall’attività fisica: quasi tutti i cani sono notoriamente degli ottimi compagni di gioco. I bambini che vivono con i cani hanno poi meno probabilità di avere eczemi.

Autostima

La presenza di un cane addestrato sembra inoltre abbassare i livelli di ormoni dello stress in bambini affetti da autismo; a questo proposito sono ancora allo studio i benefici ma è già stato dimostrato che la pet therapy aiuta i bambini autistici in un modo incredibile. I vantaggi derivanti dalla vicinanza tra bambini e cani non sono comunque solo fisici, ma anche intellettivi ed emotivi.

I cani aiutano, per esempio, i bambini che stanno imparando a leggere ad avere fiducia in se stessi: la presenza dell’animale, durante la lettura a voce alta, non incute alcuna soggezione e non fa sorgere ansia.

Più responsabili, amichevoli e generosi

Gli animali domestici possono avvicinare fratelli e sorelle riducendo la gelosia e la rivalità: il comune amore verso il cane e la condivisione possono rafforzare il loro legame. I cani aiutano inoltre i bambini a controllare gli impulsi, ad apprendere le abilità sociali, ad essere più amichevoli, più generosi e più pazienti.

Responsabilità

L’accudimento di un cane è un impegno quotidiano e la sua cura è un ottimo modo per insegnare ai bambini l’importanza dell’affidabilità e della responsabilità. Infine i bambini che vivono con i cani hanno più autostima proprio perché hanno a che fare con un tenero compagno che li amerà sempre incondizionatamente.